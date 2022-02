La volonté d’aider motive la relève en soins infirmiers malgré les défis

Les salles d’urgence bondées, la charge de travail démesurée, les heures supplémentaires et le personnel exténué constituent la réalité du système de santé. Devant l’ampleur des tâches qui attendent les futurs infirmiers et infirmières, faut-il craindre un manque d’intérêt pour cette profession?

Malgré tout, Sarah Grandmaison, infirmière auxiliaire et étudiante à l’Université de Moncton, a décidé de faire carrière dans le domaine, il y a quelques années.

Je m’étais dit que si j’aimais ça, j’allais continuer et que j’allais faire le programme de passerelle. Alors, ç'a toujours été une option ou plus un but que j’allais atteindre , affirme Sarah Grandmaison.

« Je le fais pour être capable de mieux servir plus tard », affirme Sarah Grandmaison, infirmière auxiliaire et étudiante à l’Université de Moncton. Photo : Radio-Canada

Dans le contexte de la pénurie de personnel en soins infirmiers, elle sait que plusieurs défis l’attendent, mais elle ne remet pas en question son choix de carrière.

On a encore plus hâte de mettre le pied dans la porte pour notre stage parce que c’est là qu’on se sent vraiment valorisé. Non seulement qu’avoir des étudiants avant la pandémie c’était un luxe, mais maintenant c’est rendu un extraluxe. On voit vraiment l’appréciation des professionnels , souligne Sarah Grandmaison.

La volonté d’aider la communauté

Quand ç’a commencé en mars 2020, nos étudiants, c’était comme: J’ai besoin de finir. J’ai besoin d’aller aider , souligne la directrice de l'École de science infirmière de l’Université de Moncton, Suzanne Harrison.

Mme Harrison sait que la profession n’est pas facile, mais elle constate une grande motivation chez de futures infirmières. Nos étudiants ont eu à faire preuve de flexibilité, d’adaptabilité et de résilience incroyable , dit-elle.

Dès l’arrivée de la pandémie, les infirmières ont rapidement été confrontées à un niveau de stress élevé. Cela ne décourage pas la relève, selon Suzanne Harrison.

« C’est un peu comme une vocation de vouloir aider les gens, peu importe les circonstances. Je trouve personnellement qu’elles ont vraiment fait preuve de courage. » — Une citation de Suzanne Harrison, directrice de l'École de science infirmière de l’Université de Moncton

La directrice ajoute que la pandémie a apporté du positif notamment au niveau des efforts de recrutement au programme de passerelle pour infirmières auxiliaires. Elle précise que depuis deux ans, les étudiantes ont de belles occasions d’apprentissage des notions d’épidémiologie et de vaccination.

Sarah Grandmaison et la relève étudiante sont prêtes à assurer la continuité malgré tous les défis.

D’après un reportage de Jérémie Tessier-Vigneault