Une autre tempête hivernale pour les Maritimes

Environnement Canada a émis dimanche des alertes météorologiques publiques pour tous les comtés de la Nouvelle-Écosse, trois comtés de l’Î.-P.-É. et deux régions du Nouveau-Brunswick.

Des alertes de tempête hivernale ont été émises pour tout le Cap-Breton et des alertes de chute de neige ont été sont en vigueur pour la partie continentale de la Nouvelle-Écosse.

À l’Île-du-Prince-Édouard, des avertissements de neige ont été lancés. Environnement Canada prévoit des accumulations allant jusqu’à 25 cm pour les comtés de Kings et Queens.

Des bulletins météorologiques spéciaux ont aussi été émis pour le comté de Prince à l’Île et pour le sud-est du Nouveau-Brunswick. On prévoit des accumulations jusqu'à 15 cm sur ces régions.

Cette neige très légère et les températures basses pourraient produire des conditions de voile blanc sur les routes et les endroits à découvert plus tard aujourd'hui. Ce qui veut dire une visibilité nulle par moment.

En raison du danger de voiles blancs localisés, Environnement Canada conseille de reporter les déplacements non essentiels jusqu'à ce que les conditions s'améliorent.

Des rafales du nord de près de 50 km/h sont aussi attendues lundi dans le sud du Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse.

Les gens du Cap-Breton peuvent s'attendre à des rafales plus fortes de 50 à 70 km/h en soirée.

Fermeture de la Saint-Valentin

Les conditions météorologiques ont entraîné la fermeture de plusieurs écoles et universités en Nouvelle-Écosse lundi.

Les classes sont annulées pour tous les élèves du Conseil scolaire acadien provincial CSAP .

Du côté de l'Île-du-Prince-Édouard, l'école Saint Augustin, l'école François Buote et l'école la Belle Cloche sont fermées lundi. L'École sur Mer, l'École Évangéline et l'École Pierre Chiasson repoussent leur ouverture d'une heure avec une nouvelle annonce avant 8h.

Les édifices gouvernementaux retardent aussi leur ouverture.

Les températures froides devraient se poursuivre mardi et mercredi dans les maritimes, avant de se réchauffer plus tard cette semaine.

Passer du chaud au froid

Samedi a été la journée la plus chaude jamais enregistrée dans cinq régions de la Nouvelle-Écosse, selon Environnement Canada.

Le saut le plus élevé a eu lieu à Halifax avec un mercure de 12 °C. Le précédent record de 10,3 °C avait été établi en 1981.

Greenwood, Kejimkujik, Kentville et Parrsboro ont également connu des températures record samedi.

Au Nouveau-Brunswick, les régions de Grand Manan et de St. Stephen ont également battu des records de température. Grand Manan a atteint 10 °C, fracassant son record de 7 °C de 1998.