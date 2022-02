Vers la suspension graduelle du passeport vaccinal

L’obligation de vaccination pourrait être suspendue sous peu dans les grandes surfaces et les succursales de la Société des alcools (SAQ) et de la Société québécoise du cannabis (SQDC).

Selon nos sources, tout dépendra de la recommandation qui sera transmise au gouvernement lundi, en début de soirée, par le directeur national de la Santé publique du Québec, le docteur Luc Boileau.

La décision serait la première étape de la suspension graduelle du passeport vaccinal.

La mesure serait levée en commençant par les derniers commerces touchés par son application. Ainsi les grandes surfaces, la SAQ et la SQDC seraient les premières à ne plus l’exiger.

Les centres de conditionnement physique, les salles de spectacles, les restaurants et les bars seraient parmi les derniers à l’éliminer, jusqu’à la suspension complète du passeport.

Une plus grande immunité

Une semaine après avoir annoncé son calendrier de déconfinement, le gouvernement pourrait donc déjà y apporter une modification.

Selon l’évaluation de la Santé publique, près de 2 millions de Québécois ont contracté la COVID depuis décembre ce qui leur confère une plus grande immunité.

De plus, le nombre d’hospitalisations est en baisse constante et se rapproche des niveaux atteints pendant une année où l’influenza frappe fort. Or, le passeport vaccinal n’est pas appliqué pour la grippe.

Vendredi, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a évoqué la possibilité que le passeport vaccinal soit suspendu quand la situation épidémiologique le permettrait. Toutefois, il est clair dans l’esprit du gouvernement que la mesure contraignante restera dans l’arsenal pour combattre la pandémie si d’autres vagues devaient se produire.

Et le masque?

La réflexion est beaucoup moins avancée pour le masque.

Il devrait continuer d’être utilisé dans un avenir prévisible. Si la tendance se maintient et que la suspension du masque est envisagée, la mesure serait aussi levée graduellement, d’abord dans les secteurs les moins à risque comme les musées, par exemple.

Par contre, les endroits où la distanciation physique est plus difficile, comme les transports en commun, le port du masque pourrait être maintenu plus longtemps.