Victoire de Félix Auger-Aliassime : la communauté québécoise fière de son champion

À Québec, la victoire de Félix Auger-Aliassime au tournoi de Rotterdam, aux Pays-Bas, rend fiers et heureux les joueurs et les amateurs de tennis. Mieux, elle les inspire.

Un passage dimanche, au Club Avantage multi-sports où se trouve l’Académie Aliassime, suffisait pour s’en rendre compte. Raquette à la main, les jeunes sur les terrains s’échangeaient des balles, la tête pleine des images du match de leur champion.

J’aimerais beaucoup devenir comme lui dans quelques années. J’adore regarder comment il joue, son attitude. C’est vraiment inspirant , confiait, entre deux parties, Rafaa Kone Shanje.

Rafaa Kone Shanje est actuellement en sport études en tennis. Photo : Radio-Canada

La même excitation et les mêmes pépites dans les yeux, Jean-Christophe Boucher était tout aussi élogieux. Je l’admire. J’essaye de le copier dans mon jeu pour être le meilleur joueur possible.

Pour Matt Savoie, Félix Auger-Aliassime est un exemple . Tous s’accordent à dire que leur modèle a accompli un exploit en battant en finale le Grec Stefanos Tsitsipas. Un exploit qui lui a permis de remporter son premier titre en simple sur le circuit de l’ATP.

La relève en coulisses

Nombreux sont les spécialistes à saluer la performance.

Il a battu son adversaire à plate couture. Ç’a été une domination complète. Au niveau des services, au niveau des coups de fond de terrain, Félix a joué un match parfait , commente Francis-Antoine Huot, ancien joueur de tennis.

Eugène Lapierre, le vice-président principal de Tennis Canada, livre une analyse similaire.

Ç’a été un match à sens unique, une démonstration de puissance de la part de Félix, surtout en coups droits et en services. Quasiment, un match parfait!

L'ancien joueur de tennis, Francis-Antoine Huot, trouve que Félix Auger-Aliassime a beaucoup amélioré ses services au cours de la dernière année. Photo : Radio-Canada

Francis-Antoine Huot et Eugène Lapierre sont persuadés que le jeune sportif de 21 ans réalisera d’autres coups de génie.

Lui qui joue bien sur surface dure, j’aimerais le voir gagner à Indian Wells en avril, le tournoi le plus populaire des masters , souhaite le premier. Son jeu est très solide et il y a encore de la place à l’amélioration , prédit le second.

Mais Félix Auger-Aliassime n’a pas intérêt à s’endormir sur ses lauriers, car en coulisses, la relève affiche déjà ses ambitions. Mon but, à un moment donné, c’est de le battre , prévient Matt Savoie.

D'après les informations de Kassandra Nadeau-Lamarche