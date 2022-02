En Irak, la candidature de Zebari à la présidentielle est définitivement écartée

La plus haute instance judiciaire d'Irak avait été saisie par des députés qui estimaient inconstitutionnelle la candidature de M. Zebari, un Kurde de 68 ans, en raison notamment d'accusations de corruption.

Réagissant dans l'après-midi, M. Zebari a dénoncé une décision politisée et une injustice .

« Notre conduite et notre bon comportement sont plus propres et plus purs que la neige sur le plus haut sommet de l'Irak. »