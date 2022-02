Une femme de 89 ans transférée d’hôpital sans que sa famille le sache

Une Winnipégoise de 89 ans qui était à l’hôpital Concordia depuis le début de février pour des douleurs à la hanche et des problèmes de mobilité a été transférée à Flin Flon sans que sa famille en soit avisée. Son beau-fils Rick Wiens dit s’être senti « furieux » et « bouleversé » quand il l’a appris.

C'est extraordinairement frustrant. Et incroyable, vraiment incroyable , dit-il.

Vers 11 h, jeudi matin, sa femme Marianne a reçu un appel de sa mère, Denise Mignot, lui disant qu’il était question de la transférer vers un autre établissement.

Des heures plus tard, à 15 h 30, elle a reçu un autre appel de sa mère affolée, qui lui disait : "je suis dans une ambulance, je suis en route vers Flin Flon" , raconte Rick Wiens.

Il a immédiatement contacté l’hôpital, qui lui a dit que Mme Mignot était déjà à bord d’un avion.

Dans un courriel à CBC, un porte-parole de Soins communs Manitoba explique que tous les hôpitaux remettent une lettre aux patients ou à leur famille quand ils sont admis pour les informer de la possibilité d’un transfert vers un autre établissement.

Si le patient est un candidat potentiel pour un transfert, un suivi verbal a généralement lieu avec un membre de l'équipe de soins et des communications écrites ont aussi lieu, selon le porte-parole.

Rick Wiens dit que sa femme et lui n’ont jamais entendu parler d’un transfert possible jusqu’à ce qu’il appelle l’hôpital et se rende compte qu’il était trop tard.

On ne nous a donné aucune raison pour expliquer pourquoi ça s’est produit. C’était juste chose faite , dit-il.

Il indique que sa belle-mère est maintenant à l’hôpital général de Flin Flon où elle commence à perdre ses habiletés cognitives. Elle est facilement confuse. Sa femme et lui s’inquiètent de sa santé mentale et physique.

Denise Mignot ne connaît personne là où elle est. Elle était vraiment bouleversée. Ça accélère la détérioration de son état , dit son beau-fils.

Selon Soins communs Manitoba, les transferts de patients entre régions sanitaires continuent d’être nécessaires pour que le système de santé puisse soigner les patients ayant la COVID-19 et ceux qui ont besoin de soins spécialisés pour d'autres maux.

Le protocole est fait pour assurer que tous les Manitobains peuvent avoir accès aux soins dont ils ont besoin, même quand la demande pour les services de santé est élevée , écrit le porte-parole.

Selon Soins communs, en date de lundi dernier, 278 patients avaient été transférés dans le cadre de ce protocole, dont 13 la dernière semaine.

Le porte-parole indique qu’il lui est impossible de commenter des cas personnels, par respect de la vie privée des patients. Il précise que le personnel de l’hôpital tient compte d’un certain nombre de facteurs dans la décision de transférer un patient. On examine ainsi si le patient peut être transféré en toute sécurité et si la famille peut répondre à ses besoins immédiats et à plus long terme.

Rick Wiens dit que Denise Mignot aura 90 ans le 8 mars. S’ils avaient su qu’elle allait être transférée, dit-il, sa femme et lui auraient demandé qu’elle reçoive des soins à domicile.