Saint-Valentin : la communauté sikhe distribue des colis dans des refuges pour femmes

Dans le cadre du mouvement One Billion Rising, l’Organisation mondiale des sikhs (WSO) du Canada et la communauté sikhe canadienne vont distribuer lundi des paquets-cadeaux à des refuges pour femmes pour la Saint-Valentin.

Dimanche à Edmonton, par exemple, des bénévoles ont assemblé du chocolat, des produits de boulangerie, en passant par des articles de soins.

Débutée en 2012 à Vancouver, la campagne One Billion Rising a pour but d'aider les femmes dans le besoin partout au pays. Selon la présidente de Sangat Youth et membre du conseil d’administration national de la Organisation mondiale des sikhs WSO , Daman Kaur Grewal, il s'agit aussi d'une occasion de sensibiliser la population devant la violence sexuelle et physique faite aux femmes à travers le monde.

« One Billion Rising est né d’une statistique selon laquelle une femme sur trois serait battue ou violée, ce qui est un chiffre effrayant. Le projet vise donc à aider les femmes, dit Daman Kaur Grewal. Une partie des dons sera versée à la ligne d'assistance Sikh Family qui est une ressource permettant d'aider les familles confrontées à des problèmes de violence, d'intimidation ou de dépendance. »

Selon Simran Kaur Sandhu, vice-présidente de Sanya Youth et l’une des bénévoles pour l’Organisation des sikhs du Canada, la pandémie a été d’autant plus rude sur les femmes dans les derniers mois.

On collecte des objets dont les refuges ont besoin. Surtout ces deux dernières années, il y a eu un besoin urgent pendant la crise de la COVID-19 où la violence contre les femmes a augmenté.

Simran Kaur Sandhu (gauche), Daman Kaur Grewal (milieu) et Erin Kaur Shergill vont distribuer lundi 40 colis dans un centre d'aide et d'hébergement pour les femmes à Edmonton. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Leblanc

« On nous a toujours dit que tout le monde était égal et devait être traité de la même façon. » — Une citation de Daman Kaur Grewal, présidente de Sangat Youth et membre du Conseil d’administration national de l’Organisation mondiale des sikhs du Canada

Les colis contiennent des vêtements, des cartes de Saint-Valentin, des chocolats et des articles de soins personnels à des femmes dans le besoin. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Leblanc

Daman Kaur Grewal, qui s’implique dans l’initiative depuis deux ans, souligne qu’il est naturel pour la communauté sikhe d’aider son prochain.

Je pense que c'est une très bonne façon de redonner à la communauté, dit-elle. Si on regarde le cœur de la foi sikh, l'égalité est un très grand pilier, tout comme l'égalité entre les hommes et les femmes. Cela fait partie de notre foi de travailler à mettre fin à la violence contre les femmes.