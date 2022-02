Deux femmes racontent comment la pandémie a changé leurs relations familiales

Pour cette Saskatchewanaise de 38 ans mère de deux filles, les divisions familiales apportées par la pandémie avaient déjà fait des ravages.

Je n’aurais pas supporté de les entendre me dire que j’avais tué mon enfant parce que je m’étais fait vacciner, et c’est ce que je pensais qu’ils m’auraient dit , raconte-t-elle en pleurs.

Elle ne croit pas que le vaccin a quoi que ce soit à voir avec la perte du bébé. Les fausses couches, rappelle-t-elle, se produisent depuis que le monde est monde.

Kristin Quinney, qui vit à Martensville en Saskatchewan, dit que les dissensions autour de la pandémie ont nui à ses relations familiales. Photo : Gracieuseté Kristin Quinney

Déjà, en septembre 2021, les relations de Kristin Quinney avec sa mère, et surtout avec son frère, s’étaient détériorées, en particulier autour de la vaccination.

J’avais vraiment peur de leurs réactions et de ce qu’ils allaient me dire, dit-elle. Je ne pensais pas pouvoir le supporter. Je veux dire, déjà, je me sentais vidée.

Kristin Quinney est loin d’être la seule personne à vivre de difficiles dissensions avec des amis ou des membres de la famille, à cause de la pandémie.

Le tiers des répondants à un récent sondage ont indiqué qu’ils avaient réduit leurs contacts avec un ami ou un proche au cours de la dernière année, en raison d’une différence d’opinions.

Dans 94 % des cas, le désaccord était lié à la pandémie de COVID-19, selon cette étude menée par le Canadian Hub for Applied and Social Research (CHASR) de l’Université de la Saskatchewan.

Kristin Quinney dit que sa relation avec son frère était déjà fragilisée, avant la pandémie, par leurs opinions politiques. Le printemps dernier, en pleine vague de COVID-19, elle a cessé d’être amie avec son frère sur Facebook et a bloqué son numéro de téléphone.

Je ne parle plus à mon petit frère parce qu’il n’est pas d’accord pour dire que c'est correct que nous ayons des points de vue opposés , dit-elle.

Elle ne s’attendait pas à ce que sa relation avec sa mère souffre de ces divergences d’opinions. Sa mère et elle sont toujours en contact, dit-elle, mais pas de la même façon.

Même ses deux filles savent qu’il vaut mieux éviter d’aborder le sujet quand elles sont chez leur grand-mère, raconte Kristin Quinney.

Je fais vraiment attention à ce que je dis et au choix des mots. On marche sur des œufs.

Kristin Quinney dit se sentir incroyablement triste devant cette érosion des liens familiaux.

Le monde n’est pas noir ou blanc

Pour sauver sa relation avec son fils, Linda Osachoff a dû reconnaître que la réalité n’est pas toute noire ou toute blanche et que les gens ne sont pas simplement bons ou mauvais.

Cette agricultrice de 71 ans dit que son mari et elle ont élevé leurs quatre enfants pour qu’ils aient un esprit critique.

Linda Osachoff et son mari Alfredo Converso vivent sur une ferme, près de Canora en Saskatchewan. Photo : Gracieuseté Linda Osachoff

Quand la COVID-19 s'est abattue sur la Saskatchewan, elle a cependant été surprise de constater qu’un de ses fils avait un point de vue totalement différent du sien au sujet de la pandémie.

Ça a été un choc , reconnaît-elle.

Elle ne s’attendait pas à voir les membres de sa famille s'éloigner les uns des autres et même si personne n’est allé jusqu’à rompre les liens, ils ont tous dû prendre une pause.

Nous avons pris une pause, d’abord pour déterminer si notre relation valait la peine d’être sauvée et s’il y avait de la volonté de tous les côtés pour y arriver , dit-elle.

Après est venue une série vraiment dramatique de discussions.

Linda Osachoff, qui croyait que son fils se retournait contre la façon dont elle l’avait élevé, tentait de mettre ses propres émotions de côté.

Pour la professeure associée de sociologie au collège St. Thomas More de l'Université de la Saskatchewan, Sarah Knudson, ce qu’a vécu Linda Osachoff n’est pas unique.

On peut être surpris, déçu et confus quand des proches sont en désaccord avec nous sur des enjeux reliés à la pandémie, constate-t-elle. La plupart des gens n’aiment pas avoir à gérer des conflits.

Il y a aussi une grande pression sociale qui s'exerce pour ne pas plaquer un membre de la famille, rappelle la sociologue.

Que ce soit justifié ou non, les autres nous jugent plus durement si on a coupé les liens avec nos parents ou nos enfants , dit-elle.

Un processus de réconciliation

Linda Osachoff dit qu’elle s’est demandé pourquoi et comment son fils en était venu à penser comme il le faisait. Ils se sont aussi entendus sur le fait que leur relation s'appuyait sur de solides fondations.

Et c’est là que le véritable travail a commencé , dit-elle.

Mère et fils ont convenu que des règles de base étaient nécessaires pour encadrer leurs discussions. Par exemple, chacun devait se sentir à l’aise pour exprimer son opinion, et sentir qu’il le faisait en toute sécurité. Et même si Linda Osachoff trouvait parfois déplaisantes les opinions de son fils, elle restait à l’écoute.

Elle reconnaît que si leur relation s’est améliorée, elle n’est pas parfaite et ne le sera peut-être pas de si tôt.

Notre relation est stable, dit-elle. Je pense qu’au fond, on s’est tous engagés à ne pas rayer l’autre de sa vie.

Plusieurs Canadiens ont eu des dissensions avec leurs proches pendant la pandémie et ont dû apprendre à les gérer.

En comparaison avec d’autres enjeux politiques ou mondiaux, la COVID-19 a été présente en tout temps, rappelle Sarah Knudson. On ne pouvait pas y échapper.

Kristin Quinney dit que sa relation avec son frère s’est légèrement améliorée. Ils se sont vus pendant les Fêtes, elle a débloqué son numéro de téléphone, mais elle fait tout de même attention quand ils sont ensemble.

Quant à sa relation avec sa mère, elle s’est aussi améliorée depuis sa fausse couche même si, dit-elle, elle n’oubliera jamais ce qu’elle a ressenti alors.

Mais sa mère est une bonne personne, admet-elle en constatant que tout le monde souffre de ces divisions . Elle espère maintenant un simple retour à la normale dans leurs relations.

On a seulement deux parents, rappelle-t-elle, et je les aime.

