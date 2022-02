Les autorités invitent les voyageurs à éviter le poste frontalier de Surrey

La demande de l’agence fédérale survient au lendemain d’une manifestation qui a conduit des centaines de personnes à se rassembler près du poste frontalier, franchissant parfois des barrages policiers.

Un certain nombre d’entre eux ont passé la nuit à proximité, selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC), qui ajoute que l’autoroute menant à la frontière était toujours fermée à midi, heure du Pacifique, dimanche.

La GRC de Surrey note également que les entraves à la circulation causent des retards sur les routes des environs. Elle invite les automobilistes à éviter le secteur.

La police et l’Agence des services frontaliers du Canada continuent de surveiller la situation , écrit un porte-parole de la GRC dans une déclaration.

En ce qui concerne les manifestations [de samedi], même si elles étaient pacifiques, une enquête est en cours à propos des actes de ceux qui ont franchi les barrages policiers , précise-t-il.

Quatre personnes ont été arrêtées et sont détenues pour méfait.

Selon l’Agence des services frontaliers, le poste-frontière demeure ouvert, mais les délais de passage sont considérablement plus longs à cause des manifestants.

L’agence invite donc les voyageurs à se tourner vers d’autres points de passage de la frontière. Les postes d’Aldergrove et d’Abbotsford-Huntington sont les plus proches pour la circulation commerciale , précise un porte-parole.

Il suggère également aux voyageurs de consulter le site Internet de l’ASFC  (Nouvelle fenêtre) pour connaître le temps d’attente aux différents postes frontaliers.