Un Super Bowl sous le signe des assouplissements

C’est jour de Super Bowl et grâce aux récents assouplissements sanitaires, les amateurs de football peuvent espérer une soirée plus festive dimanche soir.

Le gouvernement du Québec a laissé tomber la limite de personnes pouvant se rassembler dans un domicile privé, même si la santé publique recommande de se limiter à 10 invités.

Déjà dimanche matin, de nombreuses personnes se préparaient à visionner le 56e Super Bowl entre amis et se sont rendus en épicerie faire quelques emplettes.

Pour Jean Lemoine, fan des Bengals de Cincinnati qui tenteront de remporter les grands honneurs face aux Rams de Los Angeles, l’occasion était toute indiquée pour reprendre des traditions du Super Bowl.

J’aurais aimé ça pour avoir des drapeaux et décorer toute la maison en Bengals, mais c’est tellement difficile de trouver tout ce qu’il faut pour créer cet environnement…, mais on se prépare un beau party! , explique-t-il.

Pour les restaurateurs, la soirée de dimanche est aussi une occasion en or de repartir en grande pompe.

On voulait célébrer avec nos employés qui retournaient au travail, célébrer avec les clients qui renouaient avec la restauration et nous aussi, célébrer qu’on est toujours en affaires, qu’on est toujours debout et qu’on continue , affirme Yves Beaudoin, copropriétaire du Brasier 1908 à Trois-Rivières.

Depuis deux semaines, les salles à manger peuvent accueillir des clients jusqu'à 50 % de leur capacité maximale.

Avec la soirée du Super Bowl, mais aussi la Saint-Valentin lundi, plusieurs restaurateurs espèrent être en mesure de renflouer leurs coffres.

Avec les informations de Magalie Masson