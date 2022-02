Réouverture des gyms dès lundi au Québec, mais à 50 % de leur capacité

Ces allègements aux restrictions sanitaires sont les bienvenues pour les propriétaires de gyms, qui ont été fermés pour une durée de 15 mois depuis le début de la pandémie, en mars 2020.

On a pas compris pourquoi on a été fermés , indique la copropriétaire de l’Usine Crossfit Longueuil, Josée Michaud.

Pour la réouverture lundi, Mme Michaud confie avoir rappelé tous les employés, enlevé la pause de tous les abonnements, et fait un gros ménage , puisque l’Usine Crossfit était fermée depuis le 20 décembre.

On a vraiment hâte qu’il y ait de l’activité, que nos murs revivent encore avec nos membres en action ici , ajoute Mme Michaud.

Les salles de sport, comme beaucoup d’autres secteurs d’activité au Québec, ont dû cesser leurs activités durant la pandémie. Cette ouverture représente une bouffée d’air frais pour plusieurs gyms.

Un restaurant peut faire du "take-out", tandis qu’ici, on a offert des entraînements virtuels, mais la différence est grande , avoue Mme Michaud qui convient que cela n’a pas été un succès auprès des membres.

À partir du 21 février, cependant, l’Usine Crossfit Longueuil pourra revoir ses membres à 100 % de sa capacité.

Les commerces sur la voie de la réouverture

Les allègements des mesures sanitaires vont s’échelonner jusqu’au 14 mars, où l’essentiel des mesures sanitaires va être levé, [et] donc on va revenir à une vie plus normale , avait annoncé le premier ministre Legault.

Pour y arriver, le Québec suit un plan de déconfinement. Dès lundi, les spas pourront eux aussi recevoir des clients, mais la limite est fixée elle aussi à 50 % de leur capacité jusqu’au 21 février, où elle passera à 100 %.

Les sports d’équipe seront à leur tour permis ce lundi, et la tenue de spectacles extérieurs sera de nouveau possible – avec un maximum de 5000 spectateurs.

Ce sont tous les commerces au Québec qui pourront ouvrir leur porte à 100 % de leur capacité le 21 février.

À compter du 28 février, une nouvelle étape sera franchie avec la possibilité de tenir des tournois et des compétitions sportives. Le télétravail ne sera plus obligatoire, mais seulement recommandé, les lieux de culte et les salles de spectacle pourront rouvrir à 100 % de leur capacité, et les restaurants et les bars devront fermer à 1 h, et le dernier service sera offert à minuit.

Puis, le 14 mars, les restaurants et les bars pourront rouvrir à 100 % de leur capacité d’accueil. La danse et le karaoké seront aussi de retour dans les bars et les casinos de la province.

Une ouverture définitive?

Mme Michaud concède que les différentes périodes de fermeture de son établissement ont été pénibles. Les pertes financières ont été grandes, même si certaines subventions sont laborieuses, et ne couvrent que les frais fixes, ou une partie des frais fixes , mentionne-t-elle.

Et l’éventualité d’une nouvelle fermeture en cas d’éclosion de COVID-19 serait une fermeture de trop , résume Mme Michaud.

Avec la nouvelle étape du déconfinement qui s’amorce lundi, c’est l’ensemble de l’industrie qui peut souffler de nouveau.

De nombreux commerces de partout au Québec peuvent recommencer leurs activités, malgré le maintien de certaines mesures sanitaires comme le port du masque, la distanciation et le passeport vaccinal.

En attendant que la situation sanitaire au Québec devienne endémique, le déconfinement qui a été annoncé devrait permettre de revenir à une vie plus normale .

Avec des informations de Marie-Isabelle Rochon