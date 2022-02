Passeport sanitaire et manifestation : le Carnaval a relevé bien des défis

Les obstacles étaient pourtant nombreux. Le Carnaval devait s’adapter au passeport vaccinal sur ses sites, tout en cohabitant avec une manifestation contre les mesures sanitaires lors de la première fin de semaine.

Ça s’est passé dans le calme et le respect. On avait des craintes, mais tout s’est bien passé , réitère Mélanie Raymond, la directrice générale du Carnaval, lors d’une entrevue bilan accordée dimanche en fin de journée.

Deux mondes se sont rencontrés cette année au Carnaval. Les Carnavaleux à gauche sur la photo, et les manifestants, à droite, près de la fontaine de Tourny. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Pour ce qui est des défilés de Bonhomme, toujours très populaires en temps normal, le Carnaval a encore une fois dû les annuler, pour respecter les consignes sanitaires. On voit beaucoup d'optimisme pour la suite, et de nouvelles mesures ont été levées ce week-end. On a hâte de revenir avec une formule complète avec les défilés l’an prochain , soutient Mélanie Raymond.

Pas d’étude d’achalandage

Cette année, le ministère du Tourisme n’a pas demandé d’étude d’achalandage aux grands événements comme le Carnaval.

C’est donc difficile de conclure si les objectifs de fréquentation ont été atteints ou non. Mais, si on y va avec notre impression sur le terrain, les files d’attente, tous les jours ça a été positif , précise la directrice générale.

Elle admet que les files d’attente peuvent ne pas être agréables pour les visiteurs, mais qu’elles sont aussi un gage de réussite. C'est un peu une relation amour-haine , fait-elle valoir.

Sur la Grande Allée, les glissades ont fait le bonheur des petits et des grands. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

« Les sentiments qui m’habitent sont fierté et gratitude. Encore une fois, notre équipe et nos bénévoles ont tout donné. » — Une citation de Mélanie Raymond

Mascotte et labyrinthe

Dimanche après-midi, des enfants souriants ont partagé leur moment favori du Carnaval.

Moi, j’ai vu Bonhomme, et je suis allée au labyrinthe, ça c’était super cool , lance Léa.

Une autre Léa rencontrée au festival a témoigné de son amour pour les mascottes, comme Bonhomme. Moi, je les aime. Et je vais aller aux glissages, ça va vraiment vite.

Des gens de partout dans la province, et aussi d'ailleurs dans le monde, comme des Français, étaient au rendez-vous.

Nous, on était venu à Québec il y a plusieurs années et on voulait revenir pour le Carnaval. On a adoré , souligne cette touriste en provenance du département de la Savoie.

Le Carnaval de Québec avait lieu du 4 au 13 février.

Avec la collaboration de Tifa Bourjouane