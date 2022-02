Jalouse d’Anne-Élisabeth Bossé : apprivoiser le stand-up, entre candeur et terreur

Habituée des scènes de théâtre et des tournages, Anne-Élisabeth Bossé apprivoise tranquillement l'univers du stand-up. J’ai commencé à explorer ça, et finalement c'est pas si sorcier, j’ai trouvé ma place , dit-elle candidement.

L'actrice, qui a joué dans Série noire, Les pays d’en haut et Les amours imaginaires, se décrit malgré tout comme une anxieuse de nature qui combat le trac en étant toujours très, trop préparée .

« Moi, tout ce qui me sort de ma zone de confort, c’est 50% terreur, 50% attirance » — Une citation de Anne-Élisabeth Bossé

Et elle ne s’en cache pas : être seule sur scène, sans filet de sécurité, vient avec une bonne dose de stress.

Mais d’un autre côté, c’est nous qui prenons la parole. Ce ne sont pas des alexandrins, ce n’est pas du Molière. S'il arrive quelque chose, les gens sont compréhensifs , relativise la comédienne.

Il y a cette beauté-là avec le stand up : c’est live, et si quelque chose arrive, on en rit. C’est libérateur .

Se libérer de la jalousie, se libérer des attentes

Il faut dire qu’Anne-Élisabeth Bossé n’est pas à ses premiers pas en humour.

Son premier plateau télé était avec le groupe d’humour absurde les Appendices. Et en 2019, elle a animé une soirée carte blanche à Juste pour rire — ce qui lui a d’ailleurs donné l’idée d’écrire un spectacle solo.

C’est un peu une drogue cette histoire-là, d’être seule sur scène et de recevoir cette dose d’amour là. Il n’y a pas d’autre métier ou solo au théâtre qui se compare à ça. C’est ça pis c’est rien d’autre , lance Anne-Élisabeth Bossé.

Pour la comédienne, ce plongeon en humour est également une forme de quête personnelle.

[Ma quête], c’est de m’appartenir, d’être moi-même, et de me défaire des attentes des autres et de la société. À 37 ans, on a certaines attentes envers les femmes, envers les adultes en général, et je voulais me libérer de ça. , explique-t-elle.

Anne-Élisabeth Bossé dit ressentir la pression de se conformer et de performer depuis son plus jeune âge, d'où l'idée d’explorer le thème de la jalousie dans son premier spectacle.

« Je voulais être une enfant aimée, je voulais être une amie des profs, je voulais avoir 100 %. Pis, je trouve qu’en vieillissant, ça ne s'améliore pas, et la société ne nous aide pas à s’accepter avec nos failles » — Une citation de Anne-Élisabeth Bossé

Anne-Élisabeth Bossé, dans le rôle de Mylène, dans la série Plan B. Photo : KOTV

L’artiste, qui incarnera bientôt une avocate dans la série télé quotidienne Indéfendable à TVA, s’est assurée d'apprivoiser le stand-up à sa manière.

Avant même de commencer ses spectacles de rodage, qui visent à préparer la tournée officielle, elle a travaillé le texte de Jalouse en présentant des lectures devant public.

J’ai tellement abordé mon stand-up avec candeur que je trouvais ça simple de montrer mon processus aux gens. J’étais tellement comme un livre ouvert , dit-elle.

Ils voyaient les ratures sur mon texte. Les marques fluo de mes marqueurs. Ils voyaient quelqu’un qui essayait quelque chose avec simplicité, sincérité, et ça partait sur de bonnes bases.

Le spectacle Jalouse est en salle un peu partout au Québec jusqu'en septembre 2022. La première médiatique est le premier mars 2022 au Théâtre Maisonneuve. Les billets sont en vente sur le site web d'Anne-Élisabeth Bossé  (Nouvelle fenêtre) .

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par René Homier-Roy, animateur de l'émission Culture Club. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.