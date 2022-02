Le déconfinement tombe à point pour célébrer le Super Bowl

Les appels étaient nombreux pour réserver une table, maintenant pouvant aller jusqu’à 10 invités, à La Cage — Brasserie sportive Lebourgneuf.

Il fallait s’y prendre à l’avance et les gens le savaient. Nous sommes complets et on a dû refuser au moins 200 personnes , lance Philippe Laroche, propriétaire de ce restaurant de Québec.

Ce dernier sent un grand engouement pour le football et le spectacle de la mi-temps. C’est vraiment l’fun parce que l’an dernier, on n’avait pas pu le vivre de cette façon , dit-il.

La levée des restrictions pour les rassemblements privés est aussi une bonne nouvelle. Notre take out roule à fond, c’est aussi une belle surprise , note le propriétaire.

Philippe Laroche dit avoir hâte de festoyer avec les clients, assis à leur table. Quand c’est la mi-temps, on le sent, l’ambiance n’est pas pareille, c’est toujours un beau moment.

Snoop Dogg sera en prestation au Super Bowl. (archives) Photo : Getty Images/Triller / Al Bello

Le rap sera à l’honneur cette année, avec Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Mary J. Blige et Dr. Dre.

Moins de marchandises des Bengals

Au Logo Sports sur la rue Saint-Jean dans le Vieux-Québec, l’enthousiasme n’est pas à son comble. On sent que les gens ont hâte, c’est sûr, mais ce n’est pas extraordinaire , mentionne le gérant Philippe Poitras.

Cette année, les Bengals de Cincinnati étaient peut-être moins pressentis pour la finale, donc l’engouement est différent. Et aussi, on a moins de stock, de casquettes à leur image , explique-t-il.

D’après Philippe Poitras, les compagnies prévoient des impressions de marchandises en fonction des chances de succès des équipes sportives. Les compagnies se gardent une marge de manœuvre, mais pour les Bengals, on sent vraiment que c’était moins prévisible , dit-il.

Les partisans de la dernière minute pourront seulement se procurer des t-shirts des Rams de Los Angeles à son magasin.

Les Bengals effectuent un retour au Super Bowl pour la première fois depuis 1989, alors que les Rams y ont participé pas plus tard qu'en 2019. Photo : Getty Images / Rob Carr

Des boîtes repas

Deux commerçantes rencontrées au Grande Marché de Québec confirment que les clients étaient plus nombreux samedi, pour se préparer pour le Super Bowl.

C’était une journée plus mouvementée hier. Nous, on a des produits pour le Super Bowl et la Saint-Valentin aussi. On est content de pouvoir vendre des boîtes repas pour plus de deux personnes, car maintenant on peut se rassembler , souligne Natacha Py, bouchère chez Florent & Fils.

On a reçu beaucoup de commandes de dernière minute maintenant qu’on sait qu’on peut se rassembler et que les gens ont revu leur place , indique Valérie Forcier de Fumée Ninja.

La bouchère Natacha Py au comptoir Florent et Fils du Grand Marché de Québec Photo : Radio-Canada

L’entreprise prépare des côtes levées, des ailes de poulet, mais aussi des produits plus spécialisés comme des pilons de canard et du saumon fumé.

Avec la collaboration de Camille Carpentier