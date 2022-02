La preuve de vaccination n’est plus nécessaire en Saskatchewan à compter de lundi

Si des résidents se réjouissent de la levée des mesures sanitaires, d’autres ont des réticences qu'ils expliquent par le fait que la pandémie n'est pas finie.

Ils auraient préféré que la levée des mesures se fasse à un moment plus opportun. C'est le cas des manifestants qui, samedi, se sont rassemblés devant le bureau du ministre de la Santé Paul Merriman pour demander le rétablissement des mesures sanitaires.

Toutefois, pour le président-directeur général d'Hospitality Saskatchewan, Jim Bence, la levée des mesures permettra d’augmenter les revenus des entreprises et des commerces. Il s’agit selon lui d’une bonne nouvelle pour l’économie de la province.

La semaine dernière, le premier ministre Scott Moe a conseillé aux entreprises de consulter un avocat si elles souhaitent conserver la preuve de vaccination et d'autres mesures sanitaires, puisque les employeurs ne pourront plus s'appuyer sur les ordres de santé publique pour justifier ces mesures.

En plus de la fin de la preuve de vaccination, le port du masque dans les espaces publics intérieurs et les périodes d’isolement ne seront plus en vigueur, dès la fin du mois de février.

Fonctionnement dans les écoles

L’Université de Regina et l’Université de la Saskatchewan abandonnent la preuve de vaccination pour les visiteurs. Les étudiants et le personnel qui ne déclarent pas leur statut vaccinal devront continuer de se soumettre à des tests rapides trois fois par semaine à l’école.

Mercredi après-midi, le ministère de l'Éducation a indiqué qu'il s'attend à ce que les divisions scolaires suppriment leurs exigences en matière de vaccination obligatoire et de tests rapides et de port du masque lorsque les ordonnances de santé publique seront annulées , le 28 février.

Les écoles peuvent se sentir libres d'encourager le port du masque tout en respectant les choix individuels , ajoute le Ministère.

La plupart des divisions scolaires de la Saskatchewan prévoient lever les restrictions, parfois en continuant de recommander le port du masque après le 28 février comme le fait par exemple, la Division scolaire des écoles publiques de Regina.

Procédures dans les foyers de soins de longue durée

Les foyers de soins de longue durée entendent suivre les nouvelles directives de l’Autorité de la santé de la Saskatchewan. Ils décident de supprimer la preuve de vaccination pour les visiteurs des établissements.

Cependant, le port du couvre-visage sera encore de mise dans ces résidences.