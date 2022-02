Rassemblement contre les mesures sanitaires à Matane

Par un froid glacial, une cinquantaine de personnes ont occupé dimanche une partie du stationnement du Walmart de Matane et exprimé leur solidarité avec les manifestations contre les mesures sanitaires qui se déroulent dans plusieurs villes du pays.

L’ambiance était bon enfant : de la musique festive jouait, le café circulait, de nombreux enfants couraient en tous sens et leurs parents se réchauffaient autour de plusieurs foyers.

Les personnes rencontrées étaient heureuses de se rassembler, pour dénoncer le port du masque obligatoire à l’école et demander l’abandon du passeport vaccinal.

L'organisateur, William Pelletier, un camionneur de Baie-des-Sables, est allé manifester à Ottawa lors du premier rassemblement de camionneurs il y a deux semaines, puis à Québec la semaine dernière.

William Pelletier, organisateur de la manifestation Photo : Radio-Canada

Il dit vouloir donner une impulsion régionale au mouvement. Beaucoup de monde va à Québec, à Ottawa. Il se passe de quoi mondialement. Je pense que c’était important d’offrir de quoi de régional, de familial pour nos jeunes, pour nos générations futures et pour qu’on garde notre liberté , explique-t-il.

De nombreux enfants étaient d’ailleurs présents et sont au centre des préoccupations des manifestants.

Les parents rencontrés dénoncent fortement l’obligation du port du masque à l’école et surtout durant la pratique sportive, qui est jugée absurde.

On veut qu’ils aient une vie de jeunesse normale. On veut leur redonner le goût de montrer leur visage, d’être fier, de vivre dans l’harmonie des jeunes, qu’ils rient, qu’ils aient du plaisir. Je les trouve stressés, nos jeunes , soutient William Pelletier.

Plusieurs enfants étaient présents à la manifestation. Photo : Radio-Canada

L’application du passeport vaccinal est aussi très vivement critiquée.

Marie-Jeanne Anctil, une massothérapeute de Baie-des-Sables, n’est pas vaccinée parce qu’elle croit à la liberté de choisir ce qu’on nous met dans notre corps .

Je pense que nous devons protéger l’intégrité humaine, notre liberté de penser , soutient-elle.

Elle déplore le système de punition et de récompenses mis en place par le gouvernement, et demande l’abandon du passeport vaccinal.

Marie-Jeanne Anctil s'oppose au passeport vaccinal. Photo : Radio-Canada

Trois adolescentes interrogées tenaient les mêmes propos que les adultes présents à la manifestation : scepticisme quant à la vaccination, opposition au passeport vaccinal et critiques sur le port du masque à l’école.

De son côté, William Pelletier réclame aussi davantage de débats à l'Assemblée nationale, qu’il juge inopérante depuis la mise en place de l’urgence sanitaire, en mars 2020.

L’urgence sanitaire fait en sorte que l’opposition a pas le droit de rien dire, et le gouvernement peut décider de la loi qu’il veut passer sans prendre le pouls de la population : plus de référendums, plus de vote , dénonce-t-il.

« On est même plus capable de décider ce qui est bon pour notre Québec. » — Une citation de William Pelletier, organisateur de la manifestation

Un camion donnait du klaxon. Photo : Radio-Canada

William Pelletier croit aussi que les mesures sanitaires actuelles manquent de clarté et de cohérence.

Le monde, ça ne les dérange pas d’avoir des restrictions, mais ils veulent avoir du jugement et de la logique dans tout cela. Présentement, il n’y en a pas, et c’est ce qui dérange , avance-t-il.

Incrédulité

Des clients rencontrés à la sortie du Walmart se montraient dubitatifs, voire incrédules, envers les revendications de ces manifestants.

C’est ridicule , a lancé tout de go une femme poussant un chariot dans lequel se tenaient ses deux enfants.

Moi, je travaille dans le réseau de la santé, je ne suis pas très pour ces manifestations. Nous autres, on y goûte! , explique une autre cliente.

Si on arrête d’appliquer les mesures sanitaires maintenant, tous les efforts faits auparavant n’auront servi à rien , avertit un père de famille accompagné de sa conjointe et de leur enfant.

Au moment de publier, Walmart Canada n’avait pas répondu à nos messages.