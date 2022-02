Réouverture des spas et des gyms : ultimes préparatifs en Outaouais

Les centres d’entraînement et les spas pourront rouvrir leurs portes au Québec, à partir de lundi. Dans la région, des entrepreneurs se disent impatients, et espèrent ne plus avoir à subir de nouvelles fermetures.

Au Nordik Spa-Nature, à Chelsea, les deux dernières semaines ont été prolifiques. L’annonce du gouvernement de François Legault, deux semaines avant la date de réouverture, a permis de bien se préparer, explique Marianne Trotier, gestionnaire du développement organisationnel au groupe Nordik.

Cette fois-ci, on a été relativement chanceux que le gouvernement ait annoncé, deux semaines à l'avance, qu'on pouvait rouvrir, ce qui nous permet de bien nous organiser.

Le personnel du spa a commencé à revenir progressivement pour préparer l’accueil du public, lundi.

« Ça a été avec un grand soulagement que nous avons accueilli la nouvelle de rouvrir le 14 février et encore plus, de peut-être pouvoir rouvrir [...] à partir du 14 mars, avec une capacité de 100 %. » — Une citation de Marianne Trotier, gestionnaire du développement organisationnel au groupe Nordik

Saint-Valentin oblige, le spa affiche déjà complet le 14 février.

Les clients sont au rendez-vous. [...] Nous avons beaucoup de clients qui vont venir nous rendre visite dans les prochaines semaines , explique Mme Trottier. La Saint-Valentin a toujours été une période très occupée pour nous. Et heureusement, la Saint-Valentin, au Nordik, elle peut durer jusqu'à une semaine!

La dernière fermeture, espère la Sportèque

À la Sporthèque , la situation est un peu différente. Le centre d’entraînement n’a pas totalement fermé ses portes, certaines activités étant encore accessibles, cette fois. Il n’empêche, c’est un soulagement pour Élaine Dupras, directrice générale et associée de la Sporthèque, qui rappelle avoir dû fermer, totalement ou partiellement, sept fois au cours des deux dernières années.

On ne s'habitue jamais quand on [nous annonce qu’on doit fermer] totalement notre entreprise. On travaille tellement fort. C'est sûr que c'est un soulagement, mais on espère vraiment que c'est la dernière fois, parce que si on sait que tout le monde est tanné de cette pandémie, les entrepreneurs, eux, sont plus que tannés, ils sont au bout du rouleau! dit-elle.

« L'activité physique, c'est excellent pour la santé [...]. Ce qui fait que c'est difficile pour nous de comprendre que le gouvernement ferme les centres d'entraînement qui contribuent à améliorer le niveau de santé des gens. » — Une citation de Élaine Dupras, directrice générale et associée de la Sporthèque

La situation a fait perdre beaucoup d’employés au secteur, ajoute Mme Dupras.

Beaucoup sont allés vers des emplois qui sont plus sécuritaires, comme pour le gouvernement , explique-t-elle. C'est surtout au niveau des instructeurs dans les cours spécialisés, entre autres le yoga et le crossfit, et même des instructeurs de gym, des entraîneurs personnels... Souvent, ces gens-là sont des travailleurs autonomes. Ils n'avaient donc pas droit à l'assurance-emploi. Ce qui fait que quand on ferme à maintes et maintes reprises, à un moment donné, financièrement, ce n'est pas viable pour eux. [...] Je pense qu'ils vont attendre que cette pandémie soit vraiment derrière nous pour ne pas prendre de risques.

Mme Dupras espère donc ne plus avoir à revivre une fermeture.

Je pense qu'avec les vaccins, le passeport vaccinal... On est équipés pour être sécuritaires, équipés pour suivre les mesures sanitaires. On le fait depuis le début, de toute façon, et nos centres ne sont pas des lieux d'éclosion, alors on espère pouvoir rester ouverts ad vitam aeternam.

Élaine Dupras, la propriétaire de la Sporthèque de Gatineau Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Elle rappelle qu’aucune éclosion n’a été rapportée dans son établissement.

Depuis le début de la pandémie, depuis deux ans, on n'a jamais eu d’éclosion. Il y a eu des cas ici et là. La Santé publique a communiqué avec nous pour faire des enquêtes et il n'y a jamais eu d'éclosion. Je pense qu'on a démontré qu'on est capable de respecter les mesures sanitaires de façon rigoureuse et qu'on est rendu à une étape où le gouvernement doit nous faire confiance.

Même son de cloche du côté du Nordik Spa-Nature.

Les mesures que nous avons mises en place se sont avérées efficaces. On va poursuivre avec ces mesures qui consistent au port du masque à l'intérieur de nos installations, la distanciation de deux mètres partout sur le site et aussi, évidemment, le passeport vaccinal qui est demandé à tous nos clients pour pouvoir accéder à notre site , dit Mme Trotier.

L’impact des manifestations

À la veille de la reprise des activités, Mme Dupras ne craint pas l’impact des manifestations, indiquant ne pas en avoir vu les conséquences les deux dernières semaines, bien que plusieurs résidents d’Ottawa sont venus jouer au tennis.

En revanche, le Nordik Spa-Nature demande à ses clients, notamment ceux d’Ottawa, de prévoir de plus longs déplacements pour se rendre sur place.

L’entreprise de détente a également décidé d’alléger sa politique de remboursement et d’annulation compte tenu des circonstances.

Avec les informations de Rebecca Kwan