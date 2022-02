La Ressourcerie Bernard-Hamel abandonne l’idée d'acheter une église pour ses magasins

Le magasin 101 trouvailles qui déménagé temporairement sur la rue Perreault au centre-ville il y a plus d'un an se trouve maintenant dans les locaux de la friperie à la 9e rue.

Un dégât d'eau dans l'ancien local du Tigre géant a précipité le départ du magasin les 101 trouvailles.

La Ressourcerie entend toutefois agrandir ses locaux de la 9e rue pour permettre d'avoir tout le matériel des deux magasins.

En même temps, l'organisme a décidé d'abandonner son projet d'acheter une église pour réunir ses magasins.

Un projet qui s'est avéré trop couteux, plus de 3 millions de dollars, explique la directrice générale Martine Dion.

Le projet est tombé à l'eau il y a quelques semaines, quelques mois même, dit-elle. C'est sûr qu'il y a toute la situation économique, la pandémie et la pénurie de main-d’œuvre ont fait en sorte qu'on s'est posé la question parce qu'avec cet achat la faisait en sorte qu'on endetterait l'organisme pour 20 prochaines années et puis c'était incertain on ne savait pas combien les travaux vont durer.

« Il y avait beaucoup de points d'interrogation dans ce projet-là dus à la situation actuelle. Il a fallu prendre une décision à un moment donné de mettre une croix sur ce projet-là. » — Une citation de Martine Dion

Elle ajoute qu'il y avait beaucoup d'incertitudes autour du projet d'achat de l'église en lien avec notamment les coûts, les délais de réalisation et la disponibilité d'employés. Le projet plus il avançait, plus il devenait périlleux, dans le sens où on devait emprunter, s'endetter et avoir la main-d'œuvre disponible. Tandis qu'avoir les deux magasins au même endroit, c'est beaucoup plus facile, ça demande moins de main-d'œuvre et on n'endetterait pas l'organisation.

La pénurie de main-d'œuvre touche aussi de plein fouet l'organisme qui n'arrive pas à remplacer la dizaine d'employés dont il a besoin pour compléter ses équipes.

Selon Martine Dion, les travaux d'agrandissement des locaux de la 9e rue pourront être lancés en 2023 et devraient couter un peu plus d'un million de dollars.