De jeunes skieurs inspirés par les Olympiques au Mont Ti-Basse

La compétition comportait deux épreuves : le slalom et le slalom géant. C’était attendu parce que l’année passée, à cause de la COVID-19, il n’y en a pas eu du tout , mentionne l’entraîneuse au Club de ski alpin du Mont-Ti-Basse, Mégane Santerre-Paquet. Cette année, on a été chanceux, on a pu commencer à s'entraîner et être prêts pour la course.

Des jeunes rencontrés dimanche matin à la station de ski étaient inspirés par les Jeux olympiques d’hiver qui se déroulent présentement à Pékin. J’ai écouté plusieurs disciplines, surtout le ski, parce que c’est mon sport , a par exemple indiqué Loic Charland, un jeune skieur de 15 ans. Je les trouve vraiment bons et ça m’inspire beaucoup.

Selon un reportage de Camille Lacroix