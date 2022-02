Des étudiants en tourisme font équipe avec les biologistes du Zoo de Granby

Les étudiants du Cégep accompagneront notamment les experts en biologie dans des zones de conservation en milieu naturel. Ces collaborations pourront avoir lieu dans le cadre de stages ou encore prendre la forme de projets pour certains cours.

Le Zoo de Granby a déjà une bonne expertise sur le plan touristique sur son site. On ajoute une corde à notre arc dans le sens où on a beaucoup de projets de conservation en milieu naturel. On veut ajouter le volet touristique à plusieurs de nos activités de conservation , explique Patrick Paré, biologiste et directeur de la conservation et de la recherche au Zoo de Granby.

Il croit que le mariage entre professionnels et étudiants sera des plus harmonieux.

On peut très facilement imaginer les étudiants du Cégep de Granby s'ajouter à l'expertise des biologistes pour promouvoir nos différents événements afin qu'on aille chercher plus d'intérêt de la communauté envers nos espèces menacées.

« C'est un mélange entre l'écologie, l'éducation, la sensibilisation et le tourisme. Ce sont les quatre branches que l'on veut mettre en action. » — Une citation de Patrick Paré, biologiste et directeur de la conservation et de la recherche au Zoo de Granby

Ce partenariat permettra également aux étudiants de tisser des liens avec le Zoo de Granby, un milieu de travail potentiel pour eux.

On essaie d'aider à la formation des étudiants tant au niveau collégial qu'universitaire. D'ajouter le volet touristique à notre collaboration, c'est extrêmement intéressant pour eux, mais aussi pour nous comme employeur , estime le biologiste.

Selon lui, l'aspect touristique des projets de conservation en milieux naturels s'en trouvera beaucoup amélioré.

C'est un volet qu'on développe en écotourisme ou en tourisme durable, un volet qui existait moins au Cégep de Granby par le passé. C'est certain que le zoo est très connu, mais d'avoir des jeunes déjà formés dans le cadre de leurs études qui viennent faire un tour au zoo, je suis certain ça peut avoir une grande attractivité, tant pour eux que pour l'employeur , affirme Patrick Paré.

Depuis quelques années, le personnel du Zoo de Granby est invité à se rendre au cégep à l'occasion pour y partager des connaissances avec les étudiants de divers programmes.