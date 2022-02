Vol de cuivre et vandalisme à l’église baptiste évangélique de Chicoutimi

L'église baptiste évangélique de Chicoutimi a été la cible d'actes de vandalisme et d'un vol de cuivre. La police de Saguenay a tout de suite été prévenue et une plainte a été déposée selon l'un des responsables de l'église, Steeve Beaulieu.

Des bénévoles ont constaté dimanche matin que la porte qui mène au sous-sol du lieu de culte était fracassée.

On a constaté que le plafond a été brisé, on voyait de la tuyauterie arrachée, mentionne M. Beaulieu. De fil en aiguille, on comprend que le cuivre a été le but du vol.

Du cuivre a été volé selon les responsables de l'église. Photo : Avec l'autorisation de David Paris

M. Beaulieu n'était pas en mesure de préciser quand le méfait a eu lieu, car le système d'alarme n'a pas fonctionné.