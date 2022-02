La chambre de commerce et industrie de Sherbrooke dénonce les blocages à la frontière

Dans une lettre ouverte, des entreprises canadiennes et des organismes regroupés sous la Chambre de commerce du Canada pressent le gouvernement de mettre fin à ces barrages et à la fermeture des frontières.

Plus de 150 signataires, dont la Chambre de commerce et industrie de Sherbrooke, martèlent que le temps presse.

La crainte c'est que déjà, des gouverneurs des États américains disent qu'ils devraient rapatrier la production aux États-Unis. Ils ont une nature protectionniste, donc toutes les excuses sont bonnes pour tenter de rapatrier de la fabrication chez eux , estime le président du conseil d'administration de la Chambre de commerce et industrie de Sherbrooke, Réjean Caouette.

Dans cette lettre, les entreprises canadiennes expriment que les dernières années ont été particulièrement ardues. La pandémie de COVID-19, les événements climatiques extrêmes, les pressions inflationnistes ainsi que le manque de main-d'œuvre généralisé auraient amené leurs lots de défis aux entrepreneurs.

Le danger est à la fois immédiat et grave. Chaque heure où ces blocages se poursuivent est synonyme de conséquences néfastes grandissantes pour notre économie , peut-on lire.

« Ça commence à faire mal à notre voisin, ce qui est un problème économique majeur. [...] Si ça ne fonctionne pas, ce sont des emplois qui seront perdus. » — Une citation de Réjean Caouette, président du conseil d'administration de la Chambre de commerce et industrie de Sherbrooke

Des problèmes d'approvisionnement anticipés

La perturbation des activités commerciales entre le Canada et les États-Unis pourrait avoir des impacts jusqu'à Sherbrooke, croit Réjean Caouette.

J'ai entendu dire que Waterville TG avait un problème pour s'alimenter en matières premières. Ce qui va arriver, ce sont des ruptures de stock. Si on n'alimente pas les usines d'assemblage final, ça force le fournisseur à cesser la production. Ensuite, l'usine qui fait l'assemblage doit arrêter. Il y a déjà 12 entreprises canadiennes et américaines d'assemblage automobile qui sont affectées.

Bien que les autorités aient commencé à disperser les manifestants à certains endroits, le président de la Chambre de commerce et industrie de Sherbrooke craint que le gouvernement américain ne réplique avec ferveur à ce blocage commercial.

« Quand ça va être réglé, il va falloir qu'il [le gouvernement] s'attaque au futur pour que ça n'arrive plus jamais. » — Une citation de Réjean Caouette, président du conseil d'administration de la Chambre de commerce et industrie de Sherbrooke