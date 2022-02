Impatience et prudence dans l’attente de la levée des restrictions au Manitoba

À partir du 1er mars, les clients n’auront plus besoin de montrer leur preuve vaccinale et le port du masque obligatoire ne sera plus en vigueur dès le 15 mars.

J'espère qu'ils vont le maintenir, qu'ils ne viendront pas après deux ou trois semaines pour dire : "Nous avons une autre vague d'Omicron ou une autre vague de COVID-19 ou une autre vague d'un autre virus", parce que vraiment […] tout le monde en a marre. Nous devons retourner à notre vie normale , réagit avec soulagement le propriétaire du Yaya Café, Rafe Abdullah.

C'est une merveilleuse et excellente décision de le faire parce que nous en avons besoin , note-t-il.

Le superviseur des restaurants Clay Oven, Alekh Sharma, ne cache pas sa joie, bien qu'elle soit un mesurée.

Cela a été difficile. Maintenant, nous allons enfin voir des visages souriants, nous allons saluer les gens. J'espère que ces restrictions de la COVID-19 ne se reproduiront pas. Nous espérons le meilleur , affirme-t-il.

Des clients prudents malgré tout

Même si la levée des restrictions était souhaitée par de nombreux Manitobains, plusieurs s'accordent sur le fait que la prudence doit être toujours de mise.

C'est très bien de le faire maintenant , note Chrystalle Omaga qui explique qu'elle continuera, toutefois, à porter son masque pour sa propre sécurité.

Un autre Manitobain, Bryan Selby explique que cela ne le dérangerait pas qu'ils maintiennent les restrictions en place parce que les hôpitaux subissent encore trop de pressions.

Je porterai mon masque si j'en ai envie et, vous savez, avec mon double vaccin et mon rappel, je me sens plutôt bien dans la vie.

L'infirmière Pam Poulter Friesen espère que les Manitobains continueront de se protéger contre le virus.

Je pense que nous sommes l'obligation d'être extrêmement prudents , dit-elle.

Dans le passé, les gens ne réfléchissaient pas à deux fois avant d'aller travailler lorsqu'ils avaient un rhume. Nous avons appris que ce n'était pas vraiment une bonne idée. Je continuerai à porter un masque à l'épicerie pendant encore longtemps. Je serai toujours très prudente. Je ne vais toujours pas me retrouver dans de grands groupes de personnes. Je vais continuer à me laver les mains très souvent , promet-elle.

Niveau jaune

Avec la levée des restrictions mardi, le Manitoba passera aussi au niveau jaune du système de réponse à la COVID-19.

Vendredi, la province a également annoncé que les contacts proches non vaccinés de personnes déclarées positives n’auront plus l’obligation de s’isoler.

L’obligation de s’isoler en entrant au Manitoba sera également levée.

Toutefois, l’isolement restera obligatoire pour toutes les personnes symptomatiques ou déclarées positives à la COVID-19.

Les ordonnances sanitaires restreignant les déplacements dans le nord du Manitoba resteront en vigueur.