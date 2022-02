Enquête sur l’intervention de la police après le meurtre d’un bébé à Prince Albert

Le Service de police de Prince Albert informe avoir reçu jeudi une plainte concernant une dispute familiale au 200 de la 23 e rue Ouest à 5 h 44.

Une personne a été transportée à la police, selon un communiqué.

Le même jour, avant 11 h, la police est retournée sur les lieux et un homicide impliquant un enfant a été signalé. À leur arrivée, les policiers ont trouvé le corps d'un garçon de 13 mois.

Une autre personne se trouvant au domicile a été arrêtée et a été inculpée de meurtre au second degré, indique la police.

À la suite d'un examen administratif de cette intervention, une enquête a été ordonnée par le chef de la police de Prince Albert, Jonathan Bergen, sur la réponse de la police à l'appel initial.

L'examen indépendant a été ordonné en vertu d'un article de la loi sur la police de 1990.

La Commission des plaintes du public de la Saskatchewan a été saisie à cet effet.

Nous comprenons et nous nous attendons à ce qu'il y ait des questions à l'avenir, et bien que nous ne puissions pas commenter les détails de l'enquête en cours, nous faisons confiance et soutenons un examen indépendant de la réponse de la police dans ce dossier par la Commission des plaintes du public de la Saskatchewan et nous restons attachés à la transparence et à la responsabilité , a déclaré le service de police de Prince Albert dans le communiqué.

Le père de la victime a été accusé, puis il a comparu devant le tribunal provincial de Prince Albert vendredi.

Une autopsie a été réalisée sur le corps du bébé de 13 mois.