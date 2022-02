La dixième Fête de l’artic se déplace au parc du Belvédère à Malartic

Cette année, la fête change d'endroit pour se dérouler au parc du Belvédère plutôt qu'au Camping régional de Malartic.

Cette délocalisation sera accompagnée d'une riche programmation, notamment la présentation d'un film, un spectacle d’humour et une discothèque sur glace, le tout précédé de feux d'artifice le vendredi.

Un anneau glacé sera aménagé devant le marché public Trem-Nor, de même que des jeux gonflables, au grand bonheur des plus petits.

Coordonnatrice du Service des loisirs et de la culture de Malartic, Cindy-Kim Turpin dit que les organisateurs souhaitent se rapprocher des gens en se déplaçant au centre-ville.

« C'est une fête très importante pour les gens de Malartic. On attire toujours plus de 3000 personnes. Juste pour les feux d'artifice, le vendredi soir, on a toujours plus de 1000 personnes. Le samedi, plus de 1000 personnes passent dans la journée. » — Une citation de Cindy-Kim Turpin, coordonnatrice du Service des loisirs et de la culture de Malartic

C'est sûr que c'est une fête très importante, et avec la pandémie, ça va être bénéfique pour les gens de se rassembler un peu parce qu'on a le droit d'avoir plus de personnes dans nos rassemblements. Donc, je pense que les gens vont bien répondre, vont être contents de pouvoir se revoir, de faire des activités ensemble et enfin de sortir de la maison pour s'amuser , dit-elle.

Mme Turpin ajoute qu'avec les températures très basses des dernières semaines, les gens ont eu moins l'occasion de faire des activités extérieures. Là, ils vont être très contents de venir au parc et de se retrouver ensemble .

Il sera aussi possible de participer à plusieurs concours durant la semaine de relâche. Les citoyens pourront également profiter de la nature à partir du camping, que ce soit dans les sentiers de ski de fond, sur les pistes de raquette ou sur les pentes pour la glissade.