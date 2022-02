COVID-19 : Québec signale une baisse de 62 hospitalisations et 9 nouveaux décès

Le Québec recense 62 hospitalisations de moins et 9 décès supplémentaires liés à la COVID-19.

Les centres hospitaliers du Québec comptent actuellement 2081 patients soignés pour la COVID-19.

De ce nombre, 140 personnes sont traitées aux soins intensifs, soit 13 de moins que la veille.

Avec 9 nouveaux décès, le bilan s'élève maintenant à un total de 13 693 morts depuis le début de la pandémie.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) signale 1870 nouveaux cas déclarés par tests PCR. Cela porte à 898842 cas d'infection depuis le début de la pandémie.

Il fait aussi état d'une diminution du nombre d'éclosions actives, passant de 1130 à 1128 au Québec.

Le Ministère de la Santé et des Services sociaux MSSS souligne également que 21 673 analyses ont été effectuées hier, pour un taux de positivité de 8,7 %.

À lire aussi : Les jeunes ne sont pas épargnés par la COVID de longue durée

Vaccination

À l’heure actuelle, 91 % de Québécois de plus de cinq ans ont reçu une première dose de vaccin, 86 % ont reçu deux doses et 49 % en ont eu trois, selon le Ministère de la Santé et des Services sociaux MSSS .