Publicités du Super Bowl : vedettes, humour, futur et nostalgie au menu

Cette année, les annonceurs de cette grande messe télévisuelle veulent que les téléspectateurs et téléspectatrices oublient les problèmes liés à la pandémie et se concentrent sur l'avenir, notamment avec des publicités sur les véhicules électriques, les robots, le futur et la cryptomonnaie.

D'autres évoqueront plutôt le passé nostalgique des films des années 90, comme Austin Powers et Le gars du câble (The Cable Guy).

Les spécialistes du marketing reconnaissent que la population américaine a connu une période très difficile depuis deux ans et réagissent en apportant du bon divertissement à l'ancienne pour le dimanche du Super Bowl , soutient Kimberly Whitler, professeure en marketing à l'Université de Virginie.

Le réseau de télévision américain NBC a rapidement vendu son espace publicitaire pour le Super Bowl. Celui-ci attire des dizaines de millions de personnes devant le petit écran. Cette année, une publicité de 30 secondes se vendait 7 millions de dollars américains (8,9 millions de dollars canadiens), en hausse par rapport aux 6,5 millions de dollars américains (8,3 millions de dollars canadiens) de l'année précédente.

L'audience du Super Bowl a toutefois diminué au cours des dernières années. En 2021, 92 millions de personnes ont regardé le Super Bowl, selon la firme américaine Nielsen, soit la plus faible audience depuis 2007.

L'événement sportif n'est pas le seul à subir un tel recul, puisque l'audience d'autres grands événements en direct, comme les cérémonies des Grammys et des Oscars, a également chuté.

Les cotes d'écoute pour les Jeux olympiques – que NBC diffuse en même temps que le Super Bowl – sont également inférieures à la normale, mais le Super Bowl demeure la plus grande soirée pour les entreprises du monde de la publicité.

Des publicités chaleureuses

Les annonces de cette année seront amusantes et chaleureuses, un peu à l'image des séries télévisées qui misent sur la comédie.

Les annonces, comme les comédies de situation, sont légères. C'est drôle, positif et ça vous rend de bonne humeur, mais ça ne va pas trop loin , explique le professeur de marketing Charles Taylor, de l'Université Villanova en Pennsylvanie.

Par exemple, le constructeur automobile BMW élèvera Arnold Schwarzenegger en Zeus, dieu suprême de la mythologie grecque, dont le principal attribut était la foudre. Sa femme, Salma Hayek, lui offre un véhicule électrique BMW iX pour ajouter du piquant à sa retraite.

Un autre géant, Amazon, mettra en vedette un couple dont l'assistant personnel intelligent Alexa peut lire les pensées.

Facebook donnera un aperçu de sa vision d'un monde virtuel dans une publicité humoristique qui montre un chien robotisé égaré qui retrouve ses amis dans le métavers.

Les amateurs et amatrices de bière y verront notamment des pubs sur la Bud Light NEXT, et pour une trentaine de nouveaux annonceurs, il sera question d'échanges de cryptomonnaie.

Le Super Bowl peut être un bon endroit pour lancer une nouvelle marque ou un nouveau produit, mais les publicitaires ont un grand défi, avec seulement 30 secondes pour attirer l'attention du public.

Les annonceurs doivent informer le public sur ce qu'est leur produit, dire pourquoi il n'est pas risqué, et où on peut se le procurer , explique M. Taylor.

La nostalgie, une valeur sûre

La nostalgie est toujours un bon moyen pour appâter l'auditoire. D'ailleurs, l'entreprise de télécommunications Verizon a laissé entendre qu'elle ramenait Jim Carrey dans son odieux personnage du Gars du câble de 1996 pour leur publicité.

GM, de son côté, a fait appel à Mike Myers pour une publicité sur le thème d'Austin Powers.

Ce n'est pas nouveau que l'on fasse appel à des célébrités dans les publicités du Super Bowl, mais cette année, elles seront omniprésentes.

Je n'en ai jamais vu autant , a reconnu le professeur Charles Taylor.

Uber Eats a également misé sur des visages connus pour ses annonces.

Au Canada, il n'est pas possible de voir les publicités de la chaîne américaine NBC en direct, puisque ce sont les publicités canadiennes qui doivent être diffusées par les chaînes canadiennes pendant le Super Bowl.

Il arrive toutefois que des entreprises américaines achètent aussi du temps de publicité au Canada pour cet événement sportif.

Les publicités américaines du Super Bowl, très prisées du public, sont généralement accessibles sur Internet.