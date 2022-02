Rareté de logement : le Bas-Saint-Laurent vit aussi une hausse des loyers

Cela fait des mois que Valérie Girouard cherche à s’installer ailleurs dans les Basques, puisque la maison dans laquelle elle vit actuellement sera vendue dans les prochains mois.

Avant de louer la maison ici, je payais 500 $ par mois , raconte la mère de quatre enfants en garde partagée. Ici, je paye quand même 650 $ par mois et maintenant, ce que je vois [sur le marché], c’est du 1300 $ à peu près, donc c’est le double.

Mme Girouard est atteinte d'une maladie longue durée qui ne lui permet pas de travailler à temps plein.

Je ne peux pas me payer un loyer de 1300 $. Il n’y a déjà pas beaucoup de loyers donc les mettre chers comme ça, c’est un peu exagéré parce que [...] c’est aussi cher que d’acheter une maison.

Les plus démunis ne sont plus les premiers touchés par la hausse des loyers : les organismes qui œuvrent en matière de logement s'inquiètent de voir de plus en plus de familles de la classe moyenne avoir de la difficulté à se loger.

Cette crise-là, elle est arrivée au Bas-Saint-Laurent un peu en même temps que la pandémie et même avant , explique l’intervenant communautaire au Comité logement Bas-Saint-Laurent, Alexandre Cadieux. C’est le propre d’une crise du logement : il y a des problèmes de logement qui touchent habituellement la classe plus pauvre [...] qui touchent maintenant la classe dite moyenne.

Le Comité logement Rimouski-Neigette est un groupe de défense collective des droits des locataires. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Même la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) observe un nouveau contexte dans l’Est-du-Québec en ce qui concerne le logement locatif.

C’est beaucoup plus qu’une crise du logement [...] et ça va demander une certaine adaptation ou un certain compromis , estime le directeur général de la CORPIQ, Benoit Ste-Marie, qui qualifie la situation de phénomène mondial qui va marquer l’histoire .

« C’est comme si on jouait à la chaise musicale et qu'il y avait avant cinq joueurs pour dix chaises [...]. Aujourd’hui, on joue au même jeu avec 10 chaises, mais il y a 12 personnes. » — Une citation de Benoit Ste-Marie, directeur général de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ)

Si la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) n’a pas encore publié ses données les plus récentes, certains s’attendent à voir le taux d’inoccupation des logements se maintenir à 0,9 % à Rimouski dans la prochaine année. Le seuil d’équilibre est de 3 %.

Selon M. Ste-Marie, les hausses des loyers dans la région ne seraient toutefois pas exclusivement liés à la vague migratoire ayant touchée le Bas-Saint-Laurent dans les dernières années.

Les hausses des coûts, principalement les taxes et les primes d’assurances auprès des propriétaires, seraient également des facteurs à considérer.

La CORPIQ estime à 45 % la hausse des primes d’assurance au Bas-Saint-Laurent. Les coûts de construction seraient aussi à blâmer.

Les mêmes travaux peuvent coûter deux fois plus cher depuis quelques années , avance M. Ste-Marie.

Ces rénovations, selon les organismes de protection des locataires, amènent de plus en plus de rénovictions : soit lorsque des propriétaires obligent des occupants à libérer un logement pour le rénover et ensuite y augmenter le loyer de manière substantielle.

C’est vraiment dans la dernière année qu’on a commencé à en observer. Oui, à Rimouski, mais aussi dans la Mitis, dans les Basques, au Kamouraska, dans les petits villages. C’est quelque chose de plus en plus fréquent , affirme Alexandre Cadieux.

La CORPIQ croit toutefois que ce phénomène reste limité au territoire de Montréal et Benoit Ste-Marie affirme qu’il serait très surpris de voir de telles pratiques au Bas-Saint-Laurent.

Investir dans des logements abordables

Le Bas-Saint-Laurent enregistre aussi beaucoup de demandes pour des logements sociaux. La semaine passée, l'Office régional d'habitation de Rivière-du-Loup affichait une liste d'attente de 60 noms. En revanche, les tarifs réglementés permettent de maintenir des loyers plus stables.

C’est toujours 25 % du revenu de la personne dans l’année précédente , explique la directrice générale de l'Office régional d'habitation de Rivière-du-Loup, Ikrame Baze. Si la personne a subi une diminution de revenus, on accorde une réduction de loyer avec l’état actuel de ses revenus.

Au-delà du logement social, Québec doit investir dans des logements dits abordables, au sens un peu plus large , croit le président de l’Union des municipalités du Québec et maire de Gaspé, Daniel Côté.

Avoir un toit, c’est un bien essentiel. C’est la base de la pyramide de Maslow , a affirmé M. Côté cette semaine lors d’une entrevue à l’émission Même fréquence. C’est absolument essentiel et il faut s’en préoccuper d’une autre manière.

Si Québec a annoncé un nouveau programme de 200 millions de dollars pour appuyer financièrement des projets de logements locatifs abordables , l’Union des municipalités du Québec UMQ s’attend à des projets beaucoup plus ambitieux dans le prochain budget du gouvernement de François Legault.

L’Union estime qu’environ 13 400 logements dits abordables doivent être construits par année et qu’il manquerait, de manière générale, entre 40 000 et 50 000 unités de logement au Québec pour atteindre l’équilibre sur le marché.

Des enjeux légaux attendent aussi les municipalités qui voudraient combattre la pénurie de logements sur leur territoire.

Là où c’est compliqué, c’est qu’on vient jouer dans les règles du marché privé , selon Daniel Côté. C’est compliqué parce qu’on n’a jamais reconnu l’habitation comme étant un bien spécial.

Avec les informations de Fabienne Tercaefs et de Laurie Dufresne