Selon Sylvain Gaudreault, Québec pourrait participer au redressement de la STS

Le député péquiste de Jonquière estime que le contenu du rapport de la vérificatrice générale de la Ville de Saguenay portant sur cette organisation est accablant.

Dans ce document, Sylvie Jean fait notamment état de graves lacunes au chapitre de la gestion de la Société de transport du Saguenay STS , une conclusion qui a mené à la suspension de son directeur général Jean-Luc Roberge.

M. Gaudreault soutient que dans de telles circonstances, un coup de pouce de Québec serait le bienvenu.

« Je pense que le ministère des Transports pourrait offrir un soutien à la Société de transport du Saguenay et à la Ville de Saguenay pour les prochaines étapes parce que c'est sûr qu'il va y avoir une remise en question, une réorientation et un plan stratégique », ajoute-t-il.

L'élu se base sur son expérience personnelle pour y aller d'une telle affirmation. Sylvain Gaudreault a détenu le portefeuille des Transports de septembre 2012 à avril 2014.