Un convoi de 300 véhicules et un convoi de voitures de 20 kilomètres en provenance du Québec ont été gérés en toute sécurité , a fait savoir le Service de police d’Ottawa (SPO), samedi, en soirée, dans un communiqué de presse.

Des centaines de personnes et des dizaines de véhicules sont demeurés sur la rue Wellington, près de la Colline du Parlement, samedi, dans une ambiance de carnaval, au milieu des unifoliés et des pancartes attaquant le premier ministre fédéral Justin Trudeau.

Un concert lors de la manifestation des camionneurs à Ottawa, le 12 février 2022 Photo : Radio-Canada / Michael Charles Cole

Des manifestants ont aussi occupé un stationnement tout près alors que des haut-parleurs diffusaient de la musique à volume élevé. Des camionneurs ont commencé à klaxonner pendant que des policiers, assis dans leur véhicule, surveillaient la scène.

Des manifestants ont également enlevé la clôture qui protège, depuis la première fin de semaine de manifestation, le Monument commémoratif de guerre du Canada. Des manifestants, notamment d'anciens combattants, se sont ensuite rassemblés autour du Monument.

C'est complètement inacceptable , a réagi le ministre des Anciens Combattants, Lawrence MacAulay, sur Twitter. La clôture a été installée afin de prévenir la profanation de ce monument sacré. Ce comportement est décevant. Je demande aux manifestants de respecter nos monuments.

La clôture qui protège, depuis la première fin de semaine de manifestation, le Monument commémoratif de guerre du Canada, a été enlevée et des manifestants s'y sont ensuite rassemblés. Photo : Radio-Canada / Michael Charles Cole

Le Service de police d'Ottawa SPO , vivement critiqué pour son inaction depuis le début de l'occupation, a indiqué que certains manifestants affichaient un comportement agressif .

Les problèmes de sécurité - découlant du comportement agressif et illégal de nombreux manifestants - ont limité les capacités d'application de la loi par la police , a expliqué la police d’Ottawa, dans son communiqué de samedi soir.

Samedi, quelque 26 arrestations relatives à la manifestation ont eu lieu et un total d'au moins 2600 amendes distribuées, selon le Service de police d'Ottawa SPO .

Nous avons un plan pour mettre fin à cette occupation illégale, et nous attendons les renforts nécessaires pour y arriver , a assuré la police d'Ottawa.

Nouveau Centre de commandement

La police d’Ottawa a du même souffle annoncé la création d’un Centre de commandement intégré (CCI), auquel collaboreront également la Police provinciale de l’Ontario (PPO) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) afin de mieux concerter les efforts des forces de l’ordre sur le terrain et d’utiliser au mieux les ressources supplémentaires qui sont venues prêter main forte à la police d’Ottawa pour faire face à la situation actuelle.

Par ailleurs, le premier ministre Justin Trudeau a convoqué, samedi, le Groupe d'intervention en cas d'incident auquel se sont joints des ministres et des hauts fonctionnaires qui s'efforcent d'aider les provinces et les municipalités à maîtriser la situation et à mettre fin aux occupations et aux barrages illégaux qui sont en place partout au pays.

Selon une déclaration du bureau du premier ministre, ce dernier a été informé des mesures mises en place par les différents corps de police ainsi que des démarches de responsables de l'industrie et d'infrastructures essentielles pour protéger leurs activités.

Ces barrages doivent cesser, et le gouvernement fédéral continuera d'évaluer toutes les possibilités pour y mettre fin , est-il écrit dans la déclaration.

D’autres manifestations ont eu lieu à travers le pays, notamment à Montréal, Halifax, Fredericton et Regina, et en Ontario, notamment à Cornwall.

Avec les informations de La Presse canadienne