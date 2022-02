Le Canada retire ses troupes de l’Ukraine; le dialogue de sourds se poursuit

Les membres de la force opérationnelle interarmées du Canada assurent une mission de formation auprès des Forces de sécurité de l’Ukraine. Ce repositionnement temporaire permettra de recentrer nos efforts tout en assurant la sécurité des membres des Forces armées canadiennes .

La protection des forces est la priorité absolue pour notre mission de formation , a indiqué le cabinet de la ministre de la Défense nationale, Anita Anand.

Samedi, la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, avait annoncé la suspension des activités à l’ambassade canadienne à Kiev et l’ouverture d’un bureau temporaire à Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, en raison de la détérioration de la situation en matière de sécurité, causée par le déploiement des troupes russes à la frontière de l’Ukraine .

La ministre Joly invitait aussi les Canadiens d’éviter tout voyage en Ukraine et ceux qui s’y trouvent actuellement à quitter le pays dès maintenant .

Les États-Unis ont ordonné le départ de la majorité du personnel de leur ambassade à Kiev en avertissant qu’une offensive russe peut commencer à tout moment .

Des responsables d’autres États ont également appelé leurs ressortissants à quitter le territoire ukrainien : l’Allemagne, l’Italie, la Grande-Bretagne, l’Irlande, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, l'Estonie, la Lituanie, la Bulgarie, la Slovénie, l'Australie, le Japon, Israël, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

De son côté, la France n’a pas appelé formellement ses citoyens à quitter l’Ukraine, mais elle leur déconseille de se rendre dans les zones frontalières du nord et de l’est.

Disant craindre des provocations adverses, Moscou a pour sa part rappelé une partie de son personnel diplomatique

Biden et Zelenski conviennent de poursuivre le travail de diplomatie face à Moscou

Dimanche, le président américain Joe Biden s’est entretenu pendant environ 50 minutes au téléphone avec son homologue ukrainien, Volodymyr Zelenski, a rapporté la Maison-Blanche.

Les deux dirigeants ont convenu de l’importance de poursuivre le travail de diplomatie et de dissuasion en réponse au renforcement militaire russe aux frontières de l’Ukraine , d’après un compte rendu de l’exécutif américain.

Joe Biden a réitéré sa promesse de réponse rapide et résolue en cas d’attaque russe en Ukraine.

M. Zelenski a aussi invité le président américain à se rendre en Ukraine pour apaiser les tensions avec la Russie. Je suis convaincu que votre venue à Kiev au cours des prochains jours, qui seront cruciaux pour stabiliser la situation, serait un signal puissant et contribuerait à la désescalade , ont mentionné les services du président Zelenski dans un communiqué.

Samedi, les dirigeants occidentaux et russes ont tenté d'apaiser les tensions autour de l’Ukraine, mais les discussions n’ont pas semblé donner de résultat.

Devant ce dialogue de sourds, une source gouvernementale allemande avoue ne rien attendre de concret de la rencontre prévue mardi à Moscou entre le chancelier Olaf Scholz et le président russe Vladimir Poutine.

Cette visite aura lieu après celle du président français Emmanuel Macron dans le but de prévenir un conflit armé impliquant la Russie en Ukraine.

Le président américain Joe Biden s'entretient au téléphone avec le président russe Vladimir Poutine au sujet d'une éventuelle invasion russe de l'Ukraine. Photo : Reuters / WHITE HOUSE

Une conversation téléphonique d’un peu plus d’une heure entre le président américain Joe Biden et son homologue russe n’a abouti à aucun résultat.

Toutefois, Berlin espère obtenir des précisions sur les intentions de Moscou après l'afflux de troupes russes près des frontières de l'Ukraine.

Selon la même source, Olaf Scholz dira clairement à Vladimir Poutine que les pays occidentaux sont unis et qu'une agression russe contre l'Ukraine entraînerait des sanctions douloureuses et considérables .

La Russie se moque des sanctions occidentales

Interpellé sur la question des sanctions par le journal suédois Aftonbladet, l'ambassadeur russe en Suède a eu un langage peu diplomatique.

« Pardonnez-moi l'expression, mais nous n'avons rien à foutre de toutes leurs sanctions. » — Une citation de Viktor Tatarintsev, ambassadeur de la Russie en Suède

On nous a déjà imposé beaucoup de sanctions et, dans un sens, elles ont eu des effets positifs sur notre économie et sur notre agriculture , a ajouté M. Tatarintsev.

Pour ce diplomate, les pays occidentaux ne comprennent pas la mentalité russe : Plus l'Occident fera pression sur la Russie, plus forte sera la réponse russe.

Il a également indiqué que la dernière chose que veulent les gens en Russie, c'est la guerre .

Moscou, qui a déjà annexé la Crimée en 2014, conditionne la désescalade à une série d'exigences, notamment l'assurance selon laquelle Kiev n'intégrera jamais l'OTAN, une condition que les Occidentaux jugent inacceptable.

Psychose militariste

Une porte-parole de la diplomatie russe a également fait part de l’inquiétude de Moscou quant à la relocalisation du personnel de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) qui étaient en Ukraine jusqu'à maintenant.

Pour Maria Zakharova, la mission de cette organisation sur place est délibérément entraînée dans la psychose militariste fomentée par Washington et utilisée comme outil pour une éventuelle provocation .

L'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe OSCE réunit 57 pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord, dont les États-Unis, la Russie et les principaux pays d'Europe de l'Ouest, dans le but de favoriser le dialogue et la coopération sur les questions de sécurité.

Kiev refuse de fermer son espace aérien

Pendant ce temps, l'Ukraine n’entend pas fermer son espace aérien, selon le cabinet du président Zelenski.

Samedi, la compagnie aérienne néerlandaise KLM a annoncé l’arrêt immédiat de ses vols vers l'Ukraine.

L'Ukrainienne SkyUp, quant à elle, a expliqué dimanche qu’elle avait dû faire atterrir un de ses avions en Moldavie, car le propriétaire de l'appareil lui avait interdit d'entrer dans l'espace aérien ukrainien.

Le point le plus important, c'est que l'Ukraine elle-même ne voit pas l'intérêt d'une fermeture de l'espace aérien. C'est absurde. Et à mon avis, cela ressemblerait à une sorte de blocus partiel , a dit à Reuters le conseiller à la présidence Mikhaïlo Podoliak.

En juillet 2014, un avion de la compagnie Malaysia Airlines qui transportait 298 personnes, dont deux tiers de Néerlandais, avait été abattu par un missile alors qu'il survolait l'est de l'Ukraine.