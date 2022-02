Ukraine : un dialogue de sourds entre Moscou et l’Occident

Après l’échec des efforts diplomatiques samedi entre l'Occident et Moscou, la tension demeure entière en Ukraine, qui risque une invasion russe, selon Washington.

Face à ce dialogue de sourds, une source gouvernementale allemande avoue ne rien attendre de concret de la rencontre prévue mardi prochain à Moscou entre le chancelier Olaf Scholz et le président russe, Vladimir Poutine.

Cette visite viendra après celle du président français Emmanuel Macron, dans le but de prévenir un conflit armé impliquant la Russie en Ukraine.

Le président américain Joe Biden s'entretient au téléphone avec le président russe Vladimir Poutine au sujet d'une éventuelle invasion russe de l'Ukraine. Photo : Reuters / WHITE HOUSE

Une conversation téléphonique d’un peu plus d’une heure entre le président américain Joe Biden et son homologue russe n’a pas abouti à des résultats.

Toutefois, Berlin espère obtenir des précisions sur les intentions de Moscou après l'afflux de troupes russes près des frontières de l'Ukraine.

Selon la même source, Olaf Scholz dira clairement à Vladimir Poutine que les pays occidentaux sont unis et qu'une agression russe visant l'Ukraine entraînerait des sanctions douloureuses et considérables .

La Russie se moque des sanctions occidentales

Interpellé sur la question des sanctions par le journal suédois Aftonbladet, l'ambassadeur russe en Suède a eu un langage peu diplomatique.

« Pardonnez-moi l'expression, mais nous n'en avons rien à foutre de toutes leurs sanctions. » — Une citation de Viktor Tatarintsev, ambassadeur de la Russie en Suède

On nous a déjà imposé tellement de sanctions, et dans un sens elles ont eu des effets positifs sur notre économie et notre agriculture , a ajouté M. Tatarintsev.

Pour le diplomate, les pays occidentaux ne comprennent pas la mentalité russe : Plus l'Occident fait pression sur la Russie, et plus forte sera la réponse russe.

Il a également indiqué que la dernière chose que veulent les gens en Russie, c'est la guerre .

Moscou, qui a déjà annexé la Crimée en 2014, conditionne la désescalade à une série d'exigences, notamment l'assurance que Kiev n'intégrera jamais l'OTAN. Une condition que les Occidentaux jugent inacceptable.

Kiev refuse de fermer son espace aérien

Pendant ce temps, l'Ukraine n’entend pas fermer son espace aérien, selon le cabinet du président Zelenski.

Samedi, la compagnie aérienne néerlandaise KLM avait annoncé l’arrêt immédiat de ses vols vers l'Ukraine.

L'Ukrainienne SkyUp, quant à elle, a expliqué dimanche qu’elle avait dû faire atterrir en Moldavie l'un de ses avions, car le propriétaire de l'appareil lui avait interdit d'entrer dans l'espace aérien ukrainien.

Le point le plus important, c'est que l'Ukraine elle-même ne voit pas l'intérêt d'une fermeture du ciel. C'est absurde. Et à mon avis, cela ressemblerait à une sorte de blocus partiel , a dit à Reuters le conseiller à la présidence Mikhaïlo Podoliak.

En juillet 2014, un avion de la compagnie Malaysia Airlines, qui transportait 298 personnes, dont deux tiers de Néerlandais, avait été abattu par un missile alors qu'il survolait l'est de l'Ukraine.