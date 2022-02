À la rencontre d’artistes autochtones qui mêlent tradition et modernité

Les œuvres récentes de Ruth Cuthand, une artiste crie des Plaines de la Saskatchewan, incorporent du perlage à d'autres types de médiums et sont directement inspirées de l’actualité. Le coronavirus et la pandémie n’ont pas échappé à son imagination ni à son désir de rappeler que la COVID-19 a été dévastatrice pour les Autochtones.

Son œuvre Surviving: COVID-19, réalisée en 2020, est en montre à la galerie d’art Mackenzie à Regina. Elle dépeint le virus avec ses protéines de spécule.

Cette œuvre rappelle une autre série de l’artiste réalisée en 2009, dans laquelle elle abordait déjà les épidémies apportées par les Européens qui, au cours de l’histoire, ont touché des communautés autochtones : la fièvre typhoïde, la varicelle, la coqueluche, la rougeole et surtout, la variole, la plus dévastatrice de toutes.

Une de ses pièces portant sur la variole a d’ailleurs été montrée l’an dernier au Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa, dans le cadre d’une exposition sur Rembrandt.

Dans cette oeuvre de Ruth Cuthand, une représentation du coronavirus en perlage est réalisée sur un masque NK95. Photo : Gracieuseté Ruth Cuthand

Plusieurs œuvres de Ruth Cuthand dépeignent des sujets en rapport avec la médecine ou la biologie. L’une d’entre elles rappelle une coupe transversale d’un cerveau obtenue par tomodensitométrie. Dans une autre, le virus de la COVID-19, représenté par du perlage, est placé directement sur un masque KN95.

Certaines de ses pièces sont particulièrement évocatrices quand on les regarde à la lumière de la pandémie.

À 68 ans, Ruth Cuthand s’inscrit dans un courant de l’art autochtone qui mêle des formes d’art traditionnelles et des éléments de la culture populaire pour jeter un regard neuf sur la réalité autochtone.

Ruth Cuthand a beaucoup travaillé sur les virus qu'ont importés les Européens lorsqu'ils sont arrivés. Ici, elle a perlé le virus de la varicelle. Photo : Ruth Cuthand

Je voulais donner l’impression de regarder à travers un microscope, dit-elle. Et j’étais vraiment fascinée par la contradiction entre… ce sont de si belles images, on est aspiré par elles, jusqu’au moment où on prend conscience que, oh! ah! c’est la varicelle!

Il arrive aussi que des artistes de l’avant-garde autochtone soient critiqués pour la façon dont ils mêlent tradition et nouveautés.

Blake Angeconeb est un artiste anishinaabe membre de la Première Nation du Lac Seul dans le nord de l'Ontario. Il peint dans un style artistique Woodlands popularisé par l’artiste renommé Norval Morrisseau, lui aussi Anishinaabe.

Les oeuvres de Blake Angeconeb mêlent des éléments de la culture populaire à une imagerie plus traditionnelle associée au style Woddlands. Photo : Gracieuseté Blake Angeconeb

Les œuvres de Norval Morrisseau s'attardent souvent aux mythes et à la spiritualité traditionnels autochtones. Blake Angeconeb, qui a 32 ans, incorpore des références à la culture populaire dans les siennes, comme des personnages des Simpsons, l'actrice américaine Betty White ou des figurines Lego.

Cela lui a valu une critique défavorable d’un de ses pairs en 2016.

Un artiste en particulier, que j’admirais vraiment et qui m’a inspiré à mes débuts, n’était vraiment pas heureux quand il a vu la toile avec la figurine Lego, se souvient-il. Il m’a envoyé un long courriel au sujet de cette façon d’incorporer du plastique bon marché à de l’art Woodlands.

Cette critique a été difficile à prendre pour Blake Angeconeb, mais ses amis et d’autres artistes l’ont encouragé à continuer de peindre comme il le voulait. Aujourd’hui, il est artiste à temps plein.

Il dit avoir trouvé un public d’amateurs plus jeunes qui ont les mêmes référents culturels, à qui il peut en même temps faire découvrir le style artistique Woodlands.

La culture évolue

Pour le gardien du savoir cri Albert Mcleod, insister sur le côté immuable des règles de l’art autochtone traditionnel n’est pas la meilleure voie vers l’avenir. L’histoire est toujours en évolution et répond aux vies et aux expériences de ses créateurs, dit-il.

La culture n’est pas statique, vous savez, et nous ne pouvons pas revenir 300 ans en arrière. Il faut reconnaître que pour les gens qui vivaient à cette époque, c'était leur monde. Ce n’est plus le nôtre, n’est-ce pas?

Quand des artistes comme Ruth Cuthand et Blake Angeconeb donnent un nouveau souffle à d’anciennes formes d’art ou à des thèmes connus, ils donnent à des symboles du passé une nouvelle vie qui les projette dans le monde contemporain, explique-t-il.

Cette innovation est encore plus importante quand elle reflète la survie des peuples autochtones, en éclairant comment ils ont survécu au système des pensionnats.

Le système des pensionnats a endommagé la pratique de l’art autochtone et ses expressions artistiques, rappelle-t-il. C’était intentionnel, pour l’invalider en tant qu’expression historique et culturelle des peuples autochtones.

De nos jours, dit-il, les artistes autochtones parviennent à réconcilier le passé avec de nouvelles façons de pratiquer leur art.

Et, comme le font Ruth Cuthand et Blake Angeconeb, ils arrivent aussi à gagner leur vie.

Avec des informations de Jonathan Ore et Kim Kaschor