Le lait de brebis connaît une demande grandissante en Estrie

La fromagerie Nouvelle-France de Racine en est la principale acheteuse avec un besoin annuel de 220 000 litres.

Devant la demande croissante pour ses produits, la propriétaire de la fromagerie a même convaincu les propriétaires d'une ferme laitière de se lancer dans la production de lait de brebis en 2013.

Quelques années plus tard, Julie et Yannick ne regrettent pas leur changement de vocation.

« Ce n'est pas aussi payant sauf que nos coûts de production sont plus bas, donc, ça permet d'équilibrer un peu plus les choses. » — Une citation de Yannick Veronneau, copropriétaire de la ferme Fou du Berger

Pour Julie Mayrand, la principale motivation est l'amour du produit. Quand tu es fatigué et tu n'aimes pas ce que tu produis, c'est démotivant. Mais le produit est bon , souligne-t-elle.

Deux fois par jour, Julie et Yannick font la traite de 130 brebis dont le lait est envoyé exclusivement à la fromagerie Nouvelle-France de Racine. Pour le couple, il s'agit d'une collaboration en or.

Des besoins grandissants

La confiance que vouent Julie et Yannick à la fromagerie Nouvelle-France est réciproque.

Sans eux, je ne serais personne. Je transformerais juste le lait de ma ferme et je ne serais pas viable et sans moi, eux autres, ils auraient peut-être plus de difficultés à trouver une mise en marché stable , souligne Marie-Chantale Houde, la copropriétaire de la fromagerie Nouvelle-France.

Sur les 10 bergeries laitières en activité en Estrie, quatre ont été créées au cours des deux dernières années, mais pour la fromagerie ce n'est toujours pas suffisant.

« Depuis qu'on a gagné le prix du meilleur fromage du Québec à deux reprises, instantanément, on a manqué de fromage et on manque encore de fromage, on manque encore de yogourt, je n'arrive à en produire assez actuellement. » — Une citation de Marie-Chantale Houde, copropriétaire de la fromagerie Nouvelle-France

Selon l'UPA Estrie, la production de lait de brebis est en plein essor au Québec. Les ventes de fromage à base de ce lait augmentent d'environ 20 % par année.

Je trouve que c'est une belle production pour la relève, des gens qui partent aussi à zéro, mais c'est sur qu'il n'y a rien de facile parce que c'est une production laitière, c'est la traite deux fois par jour, sept jours semaine , décrit Michel Brien, le président de l'UPA Estrie.

Un secteur qui mérite d'être exploité selon la fromagerie Nouvelle-France qui constate que la pandémie aura plus que jamais donné envie aux Québécois de découvrir et de consommer des produits locaux.

D'après le reportage de Jean Arel