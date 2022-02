Blocage du pont Ambassador à Windsor : les manufacturiers québécois « pris en otage »

Windsor, c’est le plus grand port d’entrée au niveau du transport routier , souligne Pierre Dolbec, le président de la Corporation des parcs industriels de Québec.

C’est un point névralgique du transport entre le Canada et les États-Unis , renchérit Véronique Proulx, la présidente-directrice générale des Manufacturiers et exportateurs du Québec.

En effet, les passages incessants de camions, en temps normal, représentent 700 millions de dollars par jour d’échanges commerciaux entre les deux pays. Tout ceci est compromis depuis qu’en début de semaine des manifestants aux mesures sanitaires ont décidé d’empêcher tous véhicules d’y circuler.

Six heures en plus

Pour contourner le problème, les camions sont déviés vers le poste frontalier de Sarnia, plus au nord. Un moindre mal qui ne convient pas à Pierre Dolbec.

Sarnia, c’est à deux heures de route de Windsor. Automatiquement, tu peux additionner facilement six heures pour réussir à s’en venir ici. À part quand il y a une tempête, personne ne s’accorde six heures de plus.

Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs industriels de Québec Photo : Radio-Canada

Véronique Proulx assure que la situation à Windsor fait un effet boule de neige. Même si une entreprise ne passait pas par le pont Ambassador, elle est affectée parce qu'on ajoute de la pression sur l'ensemble du réseau.

Les opérations de blocage ont de lourdes conséquences sur le secteur automobile. Des usines ont dû ralentir la cadence, voire cesser certaines opérations, en Ontario et ça a des impacts pour nous au Québec, puisque plusieurs sous-traitants de ces usines sont ici au Québec , explique la responsable des Manufacturiers et exportateurs du Québec.

À sa connaissance, aucune entreprise québécoise n’a dû pour le moment modérer sa production ou procéder à des mises à pied, à cause du contexte actuel. Mais c’est clair que si les blocus devaient durer dans le temps, ça risquerait d’arriver , s’alarme-t-elle.

Mauvaise image

Cette crise vient assombrir le ciel des professionnels du transport et des manufacturiers. Ceux-là mêmes qui étaient déjà plombés par la pandémie et ses effets néfastes sur l’économie.

Le prix des conteneurs, il y a deux mois et demi, semblait vouloir redescendre. On était à 17 000 dollars, quand en 2019, on payait 4200. Mais là, la flambée a remonté par en haut. On est encore rentré dans des phases de 28 000, 29 000. Ça commence à être lourd , se désole Pierre Dolbec.

Tout ceci mis bout à bout, c’est ce qui fait qu’aujourd’hui on a autant de difficulté à trouver certains produits sur les tablettes , affirme Véronique Proulx.

Véronique Proulx, présidente-directrice générale des Manufacturiers et exportateurs du Québec Photo : Radio-Canada

La grogne qui s’exprime à Windsor fait mauvais genre, et cela l’inquiète. Les investisseurs étrangers vont avoir une perception négative du Canada et du Québec, si ça continue , pense-t-elle.

Samedi matin, les policiers de Windsor ont tenté d’évacuer les manifestants du pont Ambassador. Après une avancée, ils ont arrêté leur progression. Cette intervention a convaincu certains protestataires de quitter les lieux; elle en a convaincu d’autres à l’inverse de rester sur place.

D'après les informations d'Audrey Paris