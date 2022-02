Les camions des manifestants nuisent à la qualité de l’air à Ottawa

L’Ottavienne Bonnie Charette porte un masque à l’extérieur non seulement en raison de la pandémie mais aussi à cause de la puanteur.

L’odeur est dégoûtante , a-t-elle déclaré.

Abby Donald, qui vit dans une zone où les camions bordent encore les rues, est d’accord avec sa concitoyenne.

Je déteste respirer ça , a-t-elle soupiré. J’entre dans mon appartement et je sens la même chose.

Épidémiologiste environnemental à l’Université Carleton, Paul Villeneuve a indiqué que les émissions des moteurs diesel contiennent de nombreuses substances nocives.

Elles incluent l’arsenic, le formaldéhyde et le benzène, et beaucoup d’entre elles peuvent causer le développement d’un cancer et affecter le système cardiorespiratoire , a-t-il expliqué.

Les émissions de diesel contiennent des polluants comme le dioxyde d'azote – qui peut irriter le nez et la gorge – ainsi que des particules fines connues sous le nom de PM 2,5 .

Un polluant nocif

PM 2,5 est un polluant nocif , a déclaré Douw Steyn, un professeur émérite de météorologie de la pollution de l’air à l’Université de la Colombie-Britannique (UBC).

Les particules de cette taille ont tendance à se loger profondément dans les poumons. Ultimement, avec des inhalations à long terme, elles peuvent avoir des effets sérieux sur la santé.

Des experts suggèrent qu’à court terme, l’exposition à des concentrations élevées de particules fines peut aggraver des maladies respiratoires comme l’asthme.

Le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario rend publics les niveaux de PM 2,5 et d’autres polluants enregistrés chaque heure à 39 endroits de la province. La station d’enregistrement du centre-ville d’Ottawa est située à environ deux kilomètres de l’enceinte du parlement, où les moteurs de centaines de véhicules tournent au ralenti.

Les enregistrements de cette station montrent des concentrations de polluants un peu plus élevées qu’avant le début de la manifestation. Selon le professeur Villeneuve, la concentration moyenne de PM 2,5 à Ottawa est de six microgrammes par mètre cube d'air (μg/m3).

CBC a procédé à des mesures autour du centre-ville d'Ottawa, où les moteurs de nombreux véhicules tournent au ralenti. Les concentrations de particules fines y sont beaucoup plus élevées que la normale. Photo : Radio-Canada / Sarah Sears

Normalement, deux organismes bénévoles – dont le Sierra Club – surveillent régulièrement la qualité de l’air à Ottawa. Ils ont suspendu ces activités pendant la manifestation pour des raisons de sécurité, mais CBC a emprunté un de leurs appareils pour mesurer la qualité de l’air.

CBC a procédé à des mesures autour du centre-ville, où les moteurs de nombreux véhicules tournent au ralenti. Les niveaux de PM 2,5 y sont beaucoup plus élevées que la normale.

La moyenne annuelle pour les citoyens canadiens est autour de 8 μg/m3 , a précisé le professeur Villeneuve. Lorsque nous voyons des concentrations au-dessus de 50 μg/m3, celles-là sont particulièrement nocives.

Le niveau de PM 2,5 le plus élevé a été enregistré sur l’avenue Laurier Ouest, entre les rues Bank et Kent, une zone où on compte de hauts immeubles mais où il n’y avait aucun véhicule dont le moteur tournait au ralenti. La concentration y atteignait 86,4 μg/m3. C’est plus de 14 fois la concentration normale à Ottawa.

Un effet de canyon urbain

Selon le professeur Steyn, les polluants pourraient s’accumuler dans la région en raison de ce qu’il appelle un effet de canyon urbain .

À moins qu’il y ait des vents très forts, les polluants seront piégés là , a-t-il expliqué. Et, bien sûr, c’est là que les gens vivent, se déplacent et respirent.

Les autres mesures effectuées par CBC ont varié entre 25,9 µg/m3 le long du centre commercial piétonnier de la rue Sparks jusqu’à 76,0 µg/m3 au coin des rues Wellington et Elgin, où des camions bordaient ces artères.

De nombreux facteurs peuvent influer sur la qualité de l’air, y compris le couvert nuageux, le vent et la température. Le jour où CBC a pris ces mesures, le ciel était couvert, il y avait peu de vent et la température a atteint un maximum de -2 degrés Celsius. Ces facteurs peuvent faire en sorte que des polluants demeurent à des concentrations plus élevées à certains endroits.

Environnement et Changement climatique Canada estime que la pollution de l’air contribue à 15 000 morts prématurées chaque année.

Jake Cole, un bénévole qui s’occupe de l’initiative Breathe Easy du Sierra Club, a déclaré que le niveau le plus élevé de PM 2,5 qu’il ait vu au centre-ville d’Ottawa était d’environ 25 μg/m3. Selon lui, les données obtenues par CBC suggèrent que d’autres polluants sont présents en concentrations plus élevées.

Et le fait de se réfugier à l’intérieur ne protégera pas les résidents, d’après M. Cole.

L’air de l'extérieur finit très vite par entrer à l'intérieur des maisons , a-t-il averti. Donc, tout l’air à l’intérieur dans cette zone aura probablement le même niveau de contaminants.

Avec les informations de Sarah Sears