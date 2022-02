Le Festival Silver Skate d’Edmonton se met en branle

Le Festival Silver Skate est un mélange d'art, de culture, de loisirs, de sports et d'événements culinaires qui se sont déroulés historiquement dans le parc Hawrelak. Notre objectif est de créer des expériences hivernales , explique la directrice générale de l’événement, Erin DiLoreto.

« Nous voulons [...] célébrer ce qu'il y a à célébrer de l'hiver à Edmonton. » — Une citation de Erin DiLoreto, directrice générale du Festival Silver Skate d’Edmonton

Une occasion de profiter de l'hiver

Les sculpteurs sur glace Yves Thibault (à gauche), Frédéric Tremblay (au milieu), et Patrick Léveillé (à droite) en sont à leur première année au Festival Silver Skate d’Edmonton. Arrivés en matinée sur le site de l’événement, ils terminent leur sculpture avant de repartir au Québec. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Leblanc

Pour les sculpteurs québécois Yves Thibault, Patrick Léveillé, et Frédéric Tremblay, le festival représente une opportunité d’échapper à la pandémie et d’apprécier l’hiver. C’est la première fois qu’on sortait du Québec depuis deux ans. Alors, le fait d’avoir la possibilité de sortir [et] de travailler dehors montrer aux gens comment l’hiver peut être agréable , a indiqué Yves Thibault.

Les trois sculpteurs en sont à leur premier Festival Silver Skate et en profitent pour parfaire leurs compétences pour modeler la glace. On recherche tout le temps un moyen de sortir de notre région, l’objectif c’est de faire de la sculpture. Les premières années on en faisait seulement qu’une fois dans l’année [...] et c’est ça qui est agréable, on s’est ramassé à Edmonton , explique Patrick Léveillé.

Karen Blackburn (à gauche) et Louis-Gabriel Jean (à droite) viennent du Saguenay au Québec. Ils en sont à leur première année au Silver Skate d’Edmonton. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Leblanc