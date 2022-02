Une Saint-Valentin à emporter

Si pour les amoureux le cœur est à la fête, le contexte actuel est difficile pour les commerçants qui jonglent avec les difficultés d'approvisionnement et les restrictions sanitaires. La Saint-Valentin sera une fois de plus sous le thème « à emporter » cette année.

Les restaurateurs doivent composer avec la moitié de leur salle à manger pour une fin de semaine habituellement très lucrative. Le chef du restaurant La Cuisine, situé dans l'arrondissement de Chicoutimi, a misé sur deux formules pour satisfaire ses clients.

C'est sûr qu'à 50 %, on n'a pas les chiffres normaux, de ce qu'on fait pour une Saint-Valentin. Nous aussi on a fait des boîtes-repas pour emporter, donc on a réussi un peu à aller chercher l'équilibre comme si on avait eu une salle pleine , indique le chef David Janelle.

La folie des bouquets

La Saint-Valentin est la journée la plus importante de l’année pour les fleuristes. Depuis les deux dernières années, la propriétaire de Signé Karine fleuriste, Karine Gagné remarque que les livraisons n’ont jamais été aussi populaires.

Beaucoup de gens qui ne peuvent pas se déplacer à cause de la COVID-19, des passeports aussi. Ils sont à l'extérieur et aiment envoyer des choses et montrer que même s’ils ne sont pas présents, ils pensent à la personne.

De nombreux secteurs ont été affectés par les problèmes d’approvisionnement et les fleurs n’y échappent pas. Certaines livraisons ont été retardées.

Des choses qu'on ne pouvait pas avoir non plus parce que la production a été ralentie, si on veut des choses spécifiques il faut commander d'avance , ajoute Mme Gagné.

Malgré tout, le restaurant La Cuisine affiche complet depuis la semaine dernière et a dû cesser la réservation de boîtes-repas. Les bouquets de fleurs se font également de plus en plus rares dans les commerces.

Selon un reportage de Béatrice Rooney.