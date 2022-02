Les résidents de la MRC Abitibi ont pu skier gratuitement au Mont-Vidéo

Il suffisait aux citoyens des municipalités du territoire de présenter une preuve de résidence et son passeport vaccinal pour accéder aux pentes de ski et aux parcs à neige du Mont-Vidéo.

Aujourd’hui, c’est la journée de la MRC Abitibi. Les résidents de toutes les villes qui sont comprises dans cette MRC ont le billet de remontée gratuit , souligne la directrice générale Christine Martineau.

Christine Martineau, directrice générale du Mont-Vidéo. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Depuis plus de cinq ans, les MRC Abitibi et Vallée-de-l’Or ainsi que la Municipalité de Barraute octroient une aide financière annuelle à la Corporation du Mont-Vidéo. Ces journées gratuites sont une façon pour elle d’exprimer sa gratitude.

On fait ça pour dire merci. Barraute, la MRC Abitibi et la MRC Vallée-de-l’Or subventionnent le Mont-Vidéo. Si on n’avait pas cette subvention-là, on aurait bien de la misère à pouvoir opérer et offrir des belles journées de glisse aux gens , affirme Mme Martineau.

Les résidents de Barraute ont eu leur journée la semaine dernière, alors que ceux de la Vallée-de-l’Or pourront skier gratuitement samedi prochain.

Malgré le froid

Toutefois, le mercure à -25 degrés et le facteur éolien à -36 ont semblé refroidir les ardeurs des adeptes de ski et de planche à neige.

D’habitude on a beaucoup de monde, là on ne sait pas si le froid va ralentir ça, mais d’habitude ce sont des journées qui sont très achalandées , reconnaît Christine Martineau.

Mylène Bérubé profite chaque année de la journée gratuite de la MRC Abitibi. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Qu'à cela ne tienne, pour Mylène Bérubé et son conjoint, il s’agit d’un rendez-vous annuel avec les pentes du Mont-Vidéo.

La billetterie est gratuite pour la journée, puis nous on aime beaucoup faire du ski. On a décidé d’en profiter, d’avoir une journée de plaisir. Ils font ça généralement chaque année et chaque année, on en profite , fait-elle valoir.

Initiation à la planche

C'était une journée d'initiation à la planche à neige pour Louis Letendre et Henri Croteau avec Francis Croteau. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Cette journée gratuite était aussi l’occasion pour Francis Croteau d’initier son fils Henri et son ami Louis Letendre à la planche à neige.

C’est l'initiative de Louis, qui a appelé son ami Henri, mon fils, et lui a dit: c’est super cool, il y a une journée gratuite au Mont-Vidéo. Alors, on vient faire de la planche. C’est une journée d’initiation à la planche , confie M. Croteau.