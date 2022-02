L’isolement dans les CHSLD est plus néfaste que la COVID pour les aînés, selon une étude

Les aînés qui résident dans des Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD ou dans des résidences privées pour aînés (RPA) ont à de nombreuses reprises été privés d’activités et de sorties durant la pandémie de COVID-19. Sans bénévoles pour les accompagner, plusieurs personnes âgées qui vivent dans un Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD ont vu leurs les capacités physiques et cognitives diminuer.

Une étude américaine lors de laquelle 15 000 résidences pour aînés ont été analysées rapporte que les milieux de vie où les mesures sanitaires ont été les plus sévères ont rapporté moins de décès liés à la COVID-19 mais davantage de décès non reliés à la COVID.

Je ne crois pas qu’il soit irrationnel, quand il y a des éclosions ponctuelles, d’avoir des mesures d’isolement de courte durée , croit Fadi Massoud, gériatre à l’Hôpital Charles-Le Moyne. Toutefois, ce que cette étude vient nous montrer, c’est que des mesures de confinement à moyen et à long terme sont vraiment néfastes , insiste-t-il.

L’isolement prolongé serait néfaste

Le confinement et l’isolement obligatoires des personnes âgées qui ont été en contact avec une personne déclarée positive à la COVID-19 provoquent des ravages , a affirmé Irène Demczuk, membre du comité des usagers du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal lors d’une entrevue à l’émission D’abord l’info.

Plusieurs familles dont un proche vit en Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD ont aussi rapporté que des confinements pour des périodes de 10 jours ont été décrétés à des étages entiers lors de la découverte d’un cas de COVID-19.

« Dix jours dans une chambre... Vous savez, une chambre, c’est petit. » — Une citation de Irène Demczuk, membre du comité des usagers du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

L'isolement pourrait ainsi causer plus de décès que la COVID-19 dans certains cas.

Geneviève Leclerc, dont l’époux réside dans un Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD , dénonce le fait qu’il ait été isolé dans sa chambre durant deux mois parce que les éclosions de COVID se sont chevauchées.

Il a maigri [et] il ne le dira pas parce qu’il n'est pas capable, mais il n’a plus vraiment le goût de vivre , se désole Mme Leclerc.

Retour des visiteurs en CHSLD

Les règles sanitaires ont été assouplies dans les Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD et dans les résidence privée pour aînés RPA depuis samedi. Les visites ne sont plus limitées à quelques proches aidants dont les noms figurent sur une liste : elles sont maintenant ouvertes à tous.

Dans les résidence privée pour aînés RPA , on permet dorénavant à deux visiteurs d’être présents en même temps dans une chambre pour un maximum de quatre visiteurs par jour.

Dans les ressources intermédiaires et dans les Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD , les règles sont un peu plus sévères avec un maximum de deux visiteurs par jour, mais une seule personne à la fois.

Les résidents de ces établissements peuvent aussi recommencer à sortir pour se rendre dans des rassemblements privés.

Néanmoins, les services adaptés à une clientèle plus lourde, avec des patients qui ont des difficultés physiques ou cognitives, sont toujours suspendus.

« On sent que les mesures ne sont pas en phase avec le nouveau contexte, celui du variant Omicron, et avec le taux de vaccination très élevé chez nos aînés. » — Une citation de Irène Demczuk, membre du comité des usagers du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

Les activités et la visite des proches font partie de la santé [des aînés] et sont aussi importantes que le côté physique, et on leur a enlevé ça , s’indigne Mme Leclerc.

L'assouplissement des règles sanitaires imposées dans les milieux de vie pour aînés devraient peu à peu rompre l’isolement des personnes âgées et leur permettre de reprendre le dessus avec une meilleure santé mentale.

Avec des informations de Marie-Isabelle Rochon