D’attaché politique à agriculteur à temps plein

Depuis le 28 janvier, il se consacre à temps plein à l’entretien de son poulailler et de ses serres.

C’était une décision réfléchie depuis très longtemps, et c’était planifié depuis plusieurs mois , raconte-t-il.

Conjuguer politique et agriculture n’a pas été une mince tâche, après avoir été le bras droit du député Martin Ouellet pendant quatre ans.

C’est deux domaines qui sont extrêmement demandants, mais les deux domaines sont très passionnants aussi. Jumeler les deux, ça n’a pas toujours été facile.

« Je suis content de pouvoir garder ma tête juste pour un des deux domaines. » — Une citation de Steve Berthiaume, propriétaire des jardins de Carmanor

Il note qu’il est arrivé à un moment où sa ferme va lui prendre beaucoup de temps s'il espère obtenir une rentabilité à court terme.

Le propriétaire des Jardins de Carmanor, Steve Berthiaume, entouré de ses poules. Photo : Radio-Canada

Steve Berthiaume compte cette année se concentrer sur la production, et les projets pour 2023 ne manquent pas.

Avec l’agrandissement de la houblonnière, on va doubler sa superficie. Après ça, on va agrandir le verger de pommes. On va ajouter des arbres fruitiers aussi en 2023. Pour les poules pondeuses, on travaille sur un projet pour augmenter la production.

Il souhaite acquérir au total jusqu’à 4000 poules pondeuses d’ici 2023.

J’ai fait une publication pour que les gens puissent acheter nos poules. On en a 150-160 de réservées sur les 480 , raconte-t-il.

Occasions d'affaires et défis

La ferme biologique a le vent dans les voiles malgré les défis.

La conjoncture est bonne. Il y a de belles terres à cultiver, peu importe qu’on soit en Haute-Côte-Nord, dans la Manicouagan ou dans la Minganie. Mais les défis restent énormes, pas seulement pour le climat, mais aussi pour la grandeur du territoire par rapport à la faible densité de population , explique-t-il.

Steve Berthiaume rappelle que même s’il quitte la politique, il la retrouve dans son assiette.

Manger en soi est un geste politique. On mange trois fois par jour. Donc dépendamment ce que les gens décident de manger, ça a un gros impact sur la politique locale, québécoise, canadienne et internationale.

Dans quelques années, l’agriculteur souhaite également développer un projet récréotouristique avec des sites de camping à proximité de la ferme.

D'après un reportage de Camille Lacroix