Suspension des services frontaliers à Coutts en marge du blocage routier

Dans une déclaration, l’Agence des services frontaliers du Canada dit reconnaître que les problèmes à la frontière touchent les voyageurs et l’industrie . L’agence ajoute travailler au retour à la normale à ce point d’entrée le plus rapidement possible .

Le poste frontalier était resté ouvert depuis le début des manifestations, le 29 janvier, et ce, malgré la fermeture intermittente de l’Autoroute 4 par les manifestants.

La Gendarmerie royale du Canada a tenté, en vain, d’encourager les manifestants à se déplacer vers un champ avoisinant et a distribué des contraventions à ceux qui ont bloqué illégalement l’autoroute.

Le poste frontalier ontarien Ambassador a également été bloqué par des manifestants. La police est intervenue, samedi matin, pour faire reculer les manifestants et permettre une éventuelle réouverture de la frontière.