Des centaines de personnes se rassemblent à Halifax contre l’obligation vaccinale

Tout d'abord rassemblés au Peace and Friendship Park, ou le long de la rue Barrington située à proximité, les manifestants portaient des pancartes avec des messages tels que Arrêtez les mandats COVID maintenant et Choisissez la liberté .

De nombreuses personnes étaient démasquées, agitant des drapeaux du Canada et de la Nouvelle-Écosse. Certaines portaient des vêtements rouge et blanc tout en jouant de la musique.

Les manifestants, et certains contre-manifestants, s'étaient réunis au Peace and Friendship Park, samedi après-midi, avant de bouger vers Grand Parade. Photo : Radio-Canada / (VERNON RAMESAR/CBC)

Une contre-manifestation réunissait au même moment et au même endroit une cinquantaine de personnes. Réunies au pied de l'ancienne statue d'Edward Cornwallis, beaucoup d'entre elles portaient des masques et des pancartes avec des messages tels que Mettre les autres en danger n'est pas la liberté. Faites-vous [vacciner] et Les lâches protestent avec leurs voitures .

Vers 15 heures, les manifestants anti-mesures sanitaires, et certains contre-manifestants, ont commencé à quitter le parc et à descendre la rue Barrington en direction de Grand Parade, où ils étaient toujours présents à 17 h, selon des journalistes de CBC. Entre 200 et 300 personnes ont été dénombrées.

Deuxième fin de semaine de manifestation

Les agents de la police régionale d'Halifax, postés autour de Grand Parade, n'ont pas dialogué avec les manifestants, mais ont géré et dirigé les longues files de circulation sur la rue Barrington, où les véhicules se déplaçaient lentement.

Il s'agit de la deuxième fin de semaine de manifestation consécutive à Halifax pour soutenir le convoi de camionneurs présent depuis deux semaines à Ottawa.

La police d'Halifax a recommandé aux habitants d'éviter les déplacements inutiles samedi 12 février, en prévision de la manifestation contre les mesures sanitaires. Photo : Radio-Canada / STÉPHANIE BLANCHET

Vendredi, l'autorité sanitaire de la Nouvelle-Écosse avait déclaré qu'elle travaillait avec ses partenaires des services d'urgence, la Gendarmerie royale du Canada GRC et la police locale pour réduire les risques de perturbation d'accès à ses installations.

Le même jour, la police régionale d'Halifax a tenu une conférence de presse au sujet des manifestations prévues. Le porte-parole de la police, le constable John MacLeod, avait déclaré que la police s'efforçait de minimiser les perturbations dans la ville. Il a par ailleurs encouragé les gens à éviter les déplacements inutiles.

Avec les informations de CBC.