Une manifestation à Saskatoon pour le maintien des mesures sanitaires

Les manifestants demandent au gouvernement provincial de considérer en priorité les données scientifiques plutôt que les pressions politiques dans leurs prises de décision vis-à-vis la pandémie.

Mardi, la province a annoncé la fin de la vaccination obligatoire dès le 14 février. Toutes les autres restrictions seront abolies le 28 février, au moment où les ordonnances sanitaires en vigueur arriveront à échéance.

Des décisions basées sur les connaissances scientifiques

Selon un des organisateurs, Joel Hill, les manifestants demandent des mesures de santé publique basées sur les preuves scientifiques plutôt que sur les politiques du Parti saskatchewanais pour combattre la COVID-19.

Joel Hill croit que le gouvernement provincial n’est pas à l’écoute des experts en santé et il veut prendre position contre cela .

Nous voulons des mesures de santé dont l’objectif est de maintenir la population en sécurité et de ralentir la propagation de la COVID-19 , dit-il.

Parmi les mesures qui devraient être maintenues, il cite l’obligation de porter le masque et de s’isoler après un test positif.

Les participants veulent entre autres que l'obligation de porter le masque soit maintenue. Photo : Radio-Canada

Il croit aussi que les mesures sanitaires devraient être maintenues jusqu’à ce que des experts en santé estiment qu’il est sécuritaire de les lever.

Les manifestants demandent de plus que les données sur la COVID-19 et les tests de dépistage PCR soient de nouveau disponibles.

Scott Moe souhaite un retour à la normale

Cette semaine, le premier ministre Scott Moe a plutôt dit vouloir que les choses reviennent à la normale autant que faire se peut , en annonçant un plan qui commence à traiter la COVID-19 comme n’importe quelle autre maladie transmissible.

Le calendrier de levée des mesures sanitaires s’accompagne de la fin des tests de dépistage PCR pour le grand public. Ces tests seront désormais disponibles sur rendez-vous et pour les personnes considérées comme hautement prioritaires. La province a aussi cessé de publier des mises à jour quotidiennes des données sur la COVID-19, et publie désormais des rapports épidémiologiques hebdomadaires les jeudis.

Des hôpitaux toujours sous pression

Jeudi, lors d’une présentation publique, l’Autorité de la santé de la Saskatchewan a indiqué que les hospitalisations en lien avec la COVID-19 ont atteint un nombre record en Saskatchewan pour tous les groupes d’âge. Mercredi, il y avait 384 patients ayant la COVID-19 dans des hôpitaux. De plus, la province a enregistré 22 décès supplémentaires entre le 30 janvier et le 5 février, selon les chiffres les plus récents.

Un droit à l’information

Les manifestants affirment qu’ils ont le droit à une information complète et régulière qui leur permet d'évaluer leurs propres risques d’être infectés, indique Joel Hill. Ils ont droit de savoir combien de personnes ont la COVID-19 et ils ont le droit d’obtenir des tests PCR, sinon, on navigue à l’aveugle .

L’organisateur ne pense pas que la province répondra à l’appel des manifestants, mais il ne baisse pas les bras.

Il demande plutôt à la population de se mobiliser et de faire pression sur les élus. Il y a plus de 40 députés du Parti saskatchewanais, dit-il, et la plupart sont restés complètement silencieux tout au long de la pandémie alors qu’ils sont censés nous représenter.

Avec des informations de Cory Coleman et Olivier Hamel