La pêche blanche de plus en plus populaire à L’Isle-Verte

Les curieux se font de plus en plus nombreux à l'embouchure de la rivière Verte pour taquiner le poisson. Certains d'entre eux en ont d'ailleurs profité lors de la Fête de la pêche blanche, samedi, à l'invitation de la Corporation de développement économique et touristique (CDET) de L'Isle-Verte.

Pour le vice-président de la CDET de L'Isle-Verte, Patrick Couturier, l'activité gagne effectivement en popularité depuis quelques années dans la région.

L’année passée, on a eu 139 réservations pour 379 personnes qui avaient participé , explique M. Couturier. Cette année, on est à 463 personnes pour 134 réservations et on n’a pas encore terminé!

Deux cabanes peuvent être louées à l'embouchure de la rivière Verte et deux autres s'ajouteront l'an prochain, construites par l'École des métiers de Rivière-du-Loup.

Dans le cadre de la Fête de la pêche blanche, des gens du Bas-Saint-Laurent et des environs étaient donc invités à découvrir cette activité qui fait la fierté de L’Isle-Verte.

Des lignes étaient fournies par la CDET de L'Isle-Verte aux visiteurs. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Guilbault

Nouvellement installé dans la région et originaire de Montréal, un couple y testait pour la première fois leur canne à pêche. L’activité était surtout, pour eux, un prétexte pour socialiser à l’extérieur en contexte de pandémie de COVID-19.

Des agents de la protection de la faune étaient également sur place pour sensibiliser les gens à la réglementation entourant la pêche sur la glace.

Il s'agit de la deuxième saison de pêche sur la glace organisée par la CDEP de L'Isle-Verte. L'équipe souhaite maintenant développer une forfaitisation de l'activité avec la collaboration de commerces de la municipalité et de la région.