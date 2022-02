KLM suspend les vols vers l’Ukraine jusqu’à nouvel ordre

Le prochain vol vers la capitale, Kiev, était prévu ce soir mais ne sera pas assuré , a déclaré KLM dans un communiqué, ajoutant que cette décision fait suite à l'ajustement des conseils de voyage [...] et à une analyse de sécurité approfondie .

Il n'y aura plus de vols dans l'espace aérien ukrainien jusqu'à nouvel ordre , a déclaré KLM.

À l'instar de nombreux pays européens, dont l'Allemagne, l'Italie et la Belgique, les Pays-Bas ont appelé samedi leurs ressortissants à quitter l'Ukraine, déconseillant les voyages dans ce pays.

La situation sécuritaire était déjà préoccupante et s'est encore détériorée ces derniers jours , a déclaré dans un communiqué samedi le ministre des Affaires étrangères néerlandais, Wopke Hoekstra.

« Les conseils aux voyageurs pour l'Ukraine sont passés au rouge aujourd'hui : cela signifie qu'il est trop dangereux de voyager dans ce pays. » — Une citation de Le ministère des Affaires étrangères néerlandais

On ne sait pas encore quand KLM volera à nouveau vers Kiev , a souligné l'entreprise, qui ne survole plus l'est de l'Ukraine depuis l'écrasement du vol MH17 en 2014.

Le vol MH17 de la Malaysia Airlines qui reliait Amsterdam à Kuala Lumpur avait été abattu au-dessus de l'est de l'Ukraine le 17 juillet 2014. Les 283 passagers à bord – dont 196 ressortissants néerlandais – et les 15 membres d'équipage avaient tous péri.

Moscou a toujours nié toute implication.

Les vols de la compagnie Air France, qui fait partie du même groupe que KLM, sont maintenus pour l'instant. À l'heure actuelle, il n'y a aucune annulation prévue et nous maintenons notre desserte habituelle de Kiev, a indiqué à l'AFP un porte-parole d'Air France , qui a précisé suivre l'évolution de la situation .

Une guerre en Ukraine pourrait « éclater à tout moment », a averti Washington vendredi, qui a appelé ses ressortissants à quitter le pays. Plusieurs pays de l'UE, notamment l'Allemagne, la Belgique, l'Estonie et la Lituanie, ont également donné la consigne de quitter l'Ukraine.