Le spleen des changements climatiques, entre l’art et la science

On voit vraiment l’impact de la fonte de ces glaciers-là, qui est de plus en plus massive, on voit l’impact sur les animaux et on a un peu les blues , confie Réjean Tremblay, professeur d'écophysiologie et d'aquaculture à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR).

Ce sentiment a donné son nom à l’exposition Arctic Blues, où sont rassemblées des œuvres d’artistes français et québécois qui témoignent à leur façon de ce qui se passe actuellement dans un des milieux les plus touchés par les changements climatiques.

Vue de l'intérieur d'un iceberg à Svalbard, en Norvège, en septembre-octobre 2013. Photo : Jean Gaumy/Magnum Photos

De concert avec le laboratoire BeBEST, qui se concentre sur l’étude des écosystèmes marins, une équipe de l’Institut des sciences de la mer de Rimouski ISMER -Université du Québec à Rimouski UQAR se rend année après année au nord du Groenland, dans le secteur du Haut-Arctique. Réjean Tremblay, qui dirige ce laboratoire, fait ainsi partie de ceux qui observent directement les répercussions des changements climatiques sur la vie animale.

Depuis 2013, le laboratoire BeBEST développe un volet artistique parallèlement à la recherche scientifique en ouvrant ses diverses missions réalisées sur le terrain à des artistes volontaires.

À bord de l'Amundsen, l'équipe de l'ISMER procède à la récolte de sédiments marins (archives). Photo : Courtoisie: Jean-Carlos Montero-Serrano

Pour M. Tremblay, la contribution des artistes peut permettre au public de s’imprégner et d’être davantage sensibilisé à ces bouleversements observés dans le Nord, au-delà des choses un peu abstraites comme des valeurs, des écarts types et des moyennes avec lesquelles jonglent les chercheurs.

« On est plutôt des gens cartésiens : on n'a peut-être pas nécessairement la bonne façon de présenter les choses au public pour les toucher ou pour les émouvoir. » — Une citation de Réjean Tremblay, directeur scientifique de BeBEST et professeur à l’UQAR

Photo prise à Daneborg, au Groenland, dans le cadre de la mission Bebest, août 2014. Photo : Jean Gaumy/Magnum Photos

Au fil des ans, lors de missions qui pouvaient durer jusqu’à trois semaines, les artistes ont pu participer directement aux tâches de l’équipe sur le terrain et se sont par le fait même inspirées du travail accompli ainsi que par les paysages grandioses de l’Arctique.

Tout le travail de ces artistes a ainsi été regroupé et fait maintenant l’objet d’une exposition menée par Emmanuelle Hascoët, en France.

Après Brest et Rennes, l’équipe de BeBest travaille fort à faire migrer l’exposition Arctic Blues au Québec, autant dans la métropole que dans un des hauts lieux de la recherche en océanographie, soit à Rimouski.

Avec la collaboration d'Éric Barrette