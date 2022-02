L’allègement des mesures sanitaires fait la joie des aînés habitant en résidences

Désormais, il n'est plus nécessaire d'être un proche aidant pour pouvoir se rendre dans une résidence privée pour aînés (RPA) ou encore dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). Toutes les personnes qui possèdent un passeport vaccinal valide pourront désormais aller visiter leurs proches et leurs amis dans les milieux de vie pour aînés.