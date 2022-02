La ferme Morine de Coaticook remporte un prix pour la qualité de son lait

Pour une deuxième année de suite, la ferme de Véronique Lévesque et de son conjoint Réjean Morin a obtenu le meilleur résultat quant à la qualité de son lait et à l'inspection sanitaire de sa laiterie.

C'est le résultat d'un an de collecte de lait envoyé chez Agropur et la Fédération calcule la quantité de bactéries dans le lait. Ils font aussi une visite surprise à la ferme pour vérifier l'état sanitaire des installations , explique Véronique Lévesque, copropriétaire de la ferme Morine.

Le couple qui détient 35 vaches holsteins en lactation affirme que ce prix est le résultat d'efforts soutenus dans le lavage des équipements de traite, la propreté des litières et l'alimentation irréprochable des bêtes.

« On est très rigoureux côté logistique. Quand on fait la traite, on est minutieux. On le boit notre lait, alors c'est une fierté de savoir qu'on a un lait qui se démarque. » — Une citation de Véronique Lévesque, copropriétaire de la ferme Morine

Selon le couple, les critères à respecter sont très stricts, ce qui contribue également à leur fierté.

Il faut qu'on ait un parcours exempt de fautes. On ne doit pas avoir d'antibiotiques ou d'eau qui se retrouve dans le réservoir pour respecter les normes, au risque d'être disqualifiés , précise Véronique Lévesque.

Cette rigueur a également des effets positifs sur la santé des vaches qui sont moins souvent malades, selon les propriétaires.

Le prix du bien-être animal décerné à la ferme Karona

La ferme Karona de Plessisville s'est également démarquée en recevant le prix pour le bien-être animal. La ferme de Pierre et Pierre-Olivier Caron offre notamment des logettes en sables aux vaches, en plus d'optimiser la qualité de l'air et la luminosité dans l'étable.

C'est à la suite d'un incendie en 2018 que la ferme a reconstruit de nouveaux bâtiments qui favorisent le bien-être animal.

Avec les informations de Pierrick Pichette