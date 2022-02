La préservation d’un îlot boisé autour d’abris sommaires préoccupe l’ACPRN

Selon l'association, il s'agit d'un différend qui oppose souvent des chasseurs et des exploitants forestiers.

L'association veut savoir si les propriétaires sont préoccupés par le maintien d’un îlot boisé autour des abris sommaires.

Autour d'un abri sommaire, prestement, on n'a pas de limite qui doit être laissée. Lorsqu'un exploitant forestier a un permis d'exploitation, il peut récolter tout le bois autour d'un abri sommaire s'il n'y a pas de cours d'eau. Les faits qui nous ont été rapportés, des gens qui ont des abris sommaires qui étaient dans un boisé où il n'y a pas de cours d'eau ou de plan d'eau quelconque, à ce moment-là, ils se sont ramassés avec un abri au milieu d'un champs, avec aucun arbre autour, plus aucune protection , explique Le vice-président de l'association Pierre Auger.

Il y a par contre des exceptions, ajoute le responsable puisque si on a un abri sommaire près d'une bande riveraine, près d'un plan d'eau ou d'un cours d'eau, à ce moment-là, c'est déjà prévu pour le cours d'eau de maintenir une certaine partie de boisée, mais ça n'a aucun lien avec un abri sommaire , dit-il.

L'association pourra soulever ce point auprès de la Table de gestion intégrée des ressources et du territoire (GIRT) de Rouyn-Noranda lors d'une prochaine rencontre.

Le vice-président Pierre Auger indique que des occupants d'abris sommaires lui ont fait déjà part de ce problème.

On va amener cette préoccupation-là auprès des autres membres de la table GIRT, pour obtenir un consensus éventuellement favorable, on l'espère, pour en faire une préoccupation active de la table GIRT et finir par la documenter et ultimement aller vers des mesures qui vont être concrètes et ancrées dans la législation du MFFP, et on s'entend que c'est une démarche de longue haleine , fait savoir le vice-président de l'association.

De son côté, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs indique par courriel que des travaux d’aménagement forestier, incluant des coupes forestières, peuvent être planifiés et réalisés près des abris sommaires.